Víťaz v ankete expertov: Je to pre mňa viac, ako vyhrať hlasovanie fanúšikov

V hlasovaní fanúšikov skončil jeho parádny zásah na piatej priečke . Prvé miesto mu však vyniesol v ankete expertov , do ktorej sa zapojili bývalí a aktívny kanonier.

Dres dá na policu

Hlasovanie o najkrajší gól sledoval, no nečakal, že by mohol vyhrať práve on.

„Nemyslel som si, že môj gól tak zaujme. Je to pre mňa pocta. Motivuje ma to pracovať na sebe ďalej. Snáď ešte podobný gól dám,“ dodal stále len 20-ročný futbalista.

Za triumf v ankete Gól roka 2023 získava dres s podpismi reprezentantov Slovenska. „Dám si ho doma na policu,“ pousmial sa.

VIDEO: Najkrajší Gól roka 2023 v ankete expertov