Nie je ľahké k nám dotiahnuť hráča, sme na konci sveta, vraví tréner treťoligistu

Klub MFK Snina má za sebou turbulentné obdobie. Mužstvo bolo blízko postupu do druhej ligy, ale v kvalifikačnom zápase podľahlo Lehote pod Vtáčnikom po jedenástkovom rozstrele. Následne im na chvíľu svitla nádej, keďže víťaz III. ligy Západ, Sereď sa neprihlásila načas do druhej ligy, avšak výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu uprednostnil na základe územného princípu Inter Bratislava. Medzitým zo Sniny odišiel jeden z hlavných sponzorov, Peter Holota a tým pádom v mužstve skončil aj Erik Pačinda, jeden z kľúčových hráčov.

V Snine sa však napokon žiadne zemetrasenie nekonalo, tím zostal pokope a vo svojich prvých dvoch prípravných zápasoch potvrdil svoju kvalitu. Snina zdolala Stropkov 3:0 a zvíťazila aj nad Spišskou Novou Vsou 1:0. Po tomto zápase tréner RENÉ KOČAN v rozhovore pre Sportnet priblížil aktuálne dianie v klube.

Bezprostredne po odchode sponzora bolo vo vašom klube veľa otáznikov. Zdá sa však, že nič dramatické sa nestalo. Ako to teraz vyzerá v Snine? Fungujeme ďalej, mužstvo ostalo pokope. Uvidíme, či budú ponuky na hráčov, týmto veciam nezabránime. Aj proti Spišskej sme však hrali v klasickej zostave, okrem Pačindu, takže verím, že mužstvo ostane pokope a budeme môcť pracovať ďalej.

Keď vyšla správa o odchode sponzora, naznačili ste, že aj vám zvonil telefón a dostali ste nejaké ponuky. Zjavne ste ich však odmietli. Rozhodol som sa, že ostanem doma, z rôznych dôvodov. Čo zavážilo? Srdce. To bolo najdôležitejšie v mojom rozhodnutí. Takisto aj rodina. Zvážili sme to triezvo s manželkou a s rodičmi. S vecami, ktoré mám vybudované, nastavené mám v Snine skvelú prácu. Zavážilo aj to, že takto môžem tráviť čas s deťmi. To je určite viac, ako meniť klub. Dostali ste ponuky aj z vyššej súťaže, alebo to boli treťoligisti? Momentálne som mal iba tretiu ligu. V minulosti to bolo aj vyššie, aj prvá liga, ale teraz to bola tretia liga. Boli rôzne špekulácie, ale môžem povedať, že Humenné malo najvážnejší záujem.

Odohrali ste zatiaľ dva prípravné zápasy, proti Stropkovu a Spišskej Novej Vsi. Čo vám ukázali? Ukázali nám veci, na ktorých potrebujeme pracovať. Samozrejme, chlapci sú zaťažení, majú bežecké aj kondičné dávky, ktoré máme blokovo nastavené, takže to bolo trošku vidno. Mali sme aj hráča na skúške, to tiež chce čas, kým si zvykne na systém. Myslím si však, že v druhom polčase so Spišskou už bola naša dominancia veľká. Samozrejme, ukázala sa aj nekvalita v pokutovom území, mali sme päť-šesť vyložených šancí, ktoré sme riešili zbrklo. Ak by sme ich riešili pokojnejšie, bol by zápas iný. Výsledok poteší, je dobrý na sebavedomie, ale momentálne nie je to najdôležitejšie.

Z vašej základnej zostavy odišiel brankár Filip Piroščák, ktorý už nevedel skĺbiť pracovné povinnosti s dochádzaním do Sniny. V zápase so Spišskou ste skúšali brankára Mateja Vajsa, ktorý na jar chytal v Bardejove. Máte vyhliadnutých aj ďalších hráčov? Hľadali sme brankára. S Maťom sme boli v kontakte, chceli sme ho do druhej ligy, keby sa nám podarilo postúpiť. Teraz sa pretli naše cesty, dúfam, že sa dohodneme, máme oňho veľký záujem. Samozrejme, tlačia nás ešte nejaké pozície, ak sa chceme zlepšovať, tak ich potrebujeme vyriešiť. Nie je však úplne jednoduché dotiahnuť do Sniny hráča. Sme na konci sveta, to je pre nás najnáročnejšie, keďže ešte aj Humenné je v tretej lige. Pre nás je trh veľmi obmedzený a môžu hrať iba štyria cudzinci. S mládežou treba pracovať trpezlivo, chce to čas. Nie je to tak, že tí chlapci prídu do áčka úplne pripravení na ten level, ktorý chceme hrať.

Máte už predstavu, koľko nových posíl by ste potrebovali? A kto by mohol nahradiť Pačindu? Máme tam alternatívy. V druhom polčase zápasu so Spišskou ukázal Tomáš Kroka dobré parametre, splnil tie veci, ktoré sme chceli aj od Pačiho. Samozrejme, nie je to fyzický typ, chceli by sme tam klasického hroťáka, ktorý by to spĺňal. Chceli by sme aj dvoch krídelníkov, lebo krajné vertikály sú pre nás typické, takže tam hľadáme možno aj inú typológiu. Ale momentálne nie je jednoduché lacno doniesť dobrého hráča do Sniny.

Definitíva o zložení druhej ligy padla až 28. júna, viac ako dva týždne po uzávierke prihlášok. Sledovali ste to ešte, alebo už ste vedeli podľa zákulisných informácií, že tam pôjde Inter a nie vy, hoci ste skončili na druhom mieste III. ligy Východ? Treba povedať, že my sme si to prehrali v zápase. Samozrejme, potešili sme sa, keď sa naskytla táto situácia, cítili sme, že my sme tí pod čiarou… Ale keď sa rozhoduje za zeleným stolom, to už nevieme ovplyvniť. Kompetentní sa rozhodli takto, my to rešpektujeme, život ide ďalej. Rezonovalo to ešte vôbec v kabíne? Od začiatku sme mali informáciu, že tam pôjde Inter. V našej kabíne to definitívne rozhodnutie nič nespravilo, my sme sa pripravovali na tretiu ligu.

Tretia liga Východ bude zaujímavá, sú tam štyria nováčikovia, bude tam béčko Košíc, dejú sa zaujímavé prestupy medzi konkurentmi. Ako to vnímate? Nepozeráme sa na súperov. Budem rád, ak zápasy budú čo najťažšie, lebo tým rastie futbal. Keď každé mužstvo bude mať dobrých hráčov, tak prispieva k úrovni futbalu a to je základ, aby hráči rástli, aby sa mohli zlepšovať. Budem rád, ak každý jeden zápas bude dobrý, ťažký, futbalový, nech rozhodne kvalita.

Nová tretia liga Východ bude mať iba štrnásť účastníkov, takže budete hrať iba trinásť majstrovských zápasov za polsezónu. Čo na to hovoríte? Je to málo. Samozrejme sme zvyknutí na inú porciu. Šestnásťčlenný pelotón je za mňa fajn, ale nemám to v kompetencii, my to musíme prijať. Netreba to riešiť, je to tak, ako to je. Treba pracovať, aby bol slovenský futbal lepší, východ bol lepší, aby boli v kluboch sponzori, aby sa futbal zlepšoval. To je najdôležitejšie. Či hráme o jeden-dva zápasy menej, nie je až také podstatné.