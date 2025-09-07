Líder prišiel o neporaziteľnosť. Domáci kapitán v derby prelomil strelecké trápenie

RIMAVSKÁ SOBOTA. V III. lige Stred už nie je mužstvo bez prehry. Doterajší líder FTC Fiľakovo prišiel v 6. kole o neporaziteľnosť v derby na pôde MŠK Rimavská Sobota.
Oba tímy chceli hrať futbal a tak 868 divákov videlo množstvo šancí a zvratov. Domáci vyhrali 4:2.
Prvé góly kapitána
Fiľakovo v tejto sezóne zatiaľ ťahajú nové akvizície Sodiq Aremu a Kevin Oláh. Prvú vyloženú šancu zápasu mal Aremu, ale zblízka hlavičkoval vedľa. Prvý gól stretnutia dal Oláh, keď v 25. minúte po centri Grahama Metuka skóroval zblízka.
Rimavskosoboťania však ešte v prvom polčase otočili skóre.
V 41. minúte skúšal svoje typické polonožničky Milan Sučák, akurát trafil Csabu Juhásza a od neho sa lopta odrazila do bránky.
Sučák nožničky má rád, skúšal to už viackrát, proti Dolnému Kubínu takto aj skóroval. Tento presný zásah sa dostal aj do ankety o najkrajší gól mesiaca.
„Odmalička to trénujem, je to pre mňa ľahší kop, ako ísť sám na brankára,“ vravel s úsmevom Sučák.
„Teraz som trafil spoluhráča, aby som mu pomohol gólovo sa chytiť,“ doplnil.
Juhász sa chytil tak dobre, že o dve minúty dal gól opäť, tentoraz po prihrávke Jána Ferleťáka z pravej strany.
Juhász bol v minulej sezóne najlepším strelcom Rimavskej Soboty s dvadsiatimi gólmi, v aktuálnom ročníku však zatiaľ dal góly iba v pohári.
„Som veľmi šťastný, že som to konečne prelomil. Znovu som hral v strede a dostával som sa do viac príležitosti ako na kraji. Mohol som dať aj ďalšie góly,“ vravel po zápase Juhász.
Rimavskej Sobote hneď v úvode sezóny narušili plány zranenia stopérov a aj preto musel športový riaditeľ Jozef Pisár trochu experimentovať s postami.
Najlepšie to fungovalo práve proti Fiľakovu. Milan Sučák je podľa vlastných slov zvyknutý na to, že ho tréneri využívajú na rôznych postoch.
„Keď mám pomôcť mužstvu, musím hrávať tam, kde ma tréner postaví. Na ľavej strane je to trochu ťažšie ako v strede, predsa musím viac behať a je to tam súbojové,“ vravel futbalista, ktorý v lete prišiel zo Zvolena.
Motivácia pred priamym kopom
V úvode druhého polčasu mohol Juhász zvýšiť po nájazde na brankára. „Dostal som sa príliš blízko k nemu a už som to nevedel dať vedľa neho. Myslím si, že tretí gól by súpera zlomil,“ opisoval svoju veľkú príležitosť.
V 60. minúte prešiel takmer cez celé ihrisko Graham Metuk, lopta sa dostala k Markovi Püšpökymu a ten vyrovnal.
Fiľakovo mohlo ísť aj do vedenia, keď o šesť minút neskôr išli Oláh s Aremum dvaja na jedného. Oláh namiesto zakončenia zvolil prihrávku, ktorú zachytil Cadu.
Na druhej strane v 73. minúte po prihrávke Juhásza sa dostal do veľkej šance Ruam Kevin a hoci v predchádzajúcich zápasoch veľa podobných nájazdov pozahadzoval, tentoraz mieril presne a opäť poslal domácich do vedenia.
Fiľakovčania sú známi tým, že v závere zápasov dokážu streliť dôležité góly, podobne vyhrali pred týždňom s Podkonicami.
V Rimavskej Sobote však ich nápor neprišiel, domáci totiž v poslednej desaťminútovke pridali štvrtý gól.
Po faule na Jána Ferleťáka mohli zahrávať domáci priamy kop z veľmi sľubnej pozície. Vo svojich radoch majú až troch hráčov, ktorí dokážu v takýchto situáciách skórovať: Juhásza, Mateja Vargica a Ivana Šteinigera.
Nakoniec sa k lopte postavil Šteiniger a ľavou nohou umiestnil loptu do pravého dolného rohu.
„Povedal som mu, že ak nedá, tento bol posledný priamy kop, čo zahrával,“ smial sa Csaba Juhász.
„Mal som teda motiváciu. Naposledy som proti Fiľakovu trafil brvno, tak som si povedal, že raz to tam musí padnúť. Vybral som si ten najlepší moment,“ poznamenal Šteiniger. Najradšej nastupuje na ľavej strane obrany, ale v aktuálnej situácii musí hrať stopéra.
„Fiľakovo má veľmi dobrý útok, dobre posilnili. Na to sme si dali pozor. Pred druhým gólom hostí som mal odpáliť loptu do Tramtárie, no žiaľ, odrazila sa k hráčovi hostí a dali gól. Ale inak sme ich do ničoho nepustili,“ zhodnotil zápas zo svojho pohľadu Šteiniger.
Vyhral šťastnejší
„Dnes vyhral šťastnejší tím,“ vravel po zápase tréner Fiľakova Eugen Bari.
„Domáci svoje šance premenili, kým my nie. Za stavu 0:1 sme mali dve veľké príležitosti, ktoré sme mali premeniť a bolo by rozhodnuté,“ uviedol.
"Góly padajú po chybách, my sme ich predtým nerobili, teraz áno. Ale ideme ďalej," zdôraznil Bari.
Rozčarovaný bol zo správania niektorých domácich divákov.
„Myslím si, že je hanba, že na zápas prídu neonacisti a zaútočia na nášho fanúšika, ktorý nikomu nič nespravil. Je tu jedna osoba, ktorá vždy provokuje a je veľká škoda, že pekný zápas má takúto dohru,“ poznamenal sklamane tréner Fiľakova.
„Videl som, že priaznivci hostí provokovali. Viem, že pred týždňom sa niečo stalo nášmu fanúšikovi vo Fiľakove. Odsudzujem to, takéto veci na futbal nepatria,“ vravel domáci športový riaditeľ Jozef Pisár.
Fantastické nasadenie
Výkon v zápase aj výsledok ho však samozrejme tešil.
„Bol to výborný futbal. Aj Fiľakovo hralo dobre, ale naši hrali s fantastickým nasadením. Boli tam chyby, lebo je ťažké brániť takýchto rýchlych a technických hráčov, ale bojovali sme, všetci dali do toho všetko,“ rozplýval sa Pisár.
Obzvlášť vyzdvihol obetavosť Cortesa, ktorý minulý týždeň utrpel ťažký výron členka a od prvého zápasu laboruje aj s brušným svalom. „Pred zápasom dostal injekcie, hral iba na 50 percent, ale vydržal to a predviedol vysoký štandard,“ vravel športový riaditeľ Rimavskej Soboty.
Znovu sa potvrdilo, že derby nemá favorita a aktuálna forma v ňom nerozhoduje.
„Celý týždeň som prízvukoval chalanom, že sa nemáme pozerať na tabuľkové postavenie súpera. Musíme sa sústrediť na seba a ak sa priblížime k výkonom, aké sme podávali na jar, tak určite vyhráme. Som rád, že moje slová padli na úrodnú pôdu,“ zdôraznil Csaba Juhász.
Uznal však aj kvalitu súpera. „Klobúk dole pred Fiľakovom. Tréner skvele poskladal mužstvo, určite budú v prvej päťke. Myslím si, že diváci videli dobrý futbal z oboch strán a podľa mňa sme boli aspoň o gól lepší,“ vravel domáci kapitán.