VIDEO: Reklama na futbal. V zápase nezdolaných padlo sedem gólov, víťazný v poslednej sekunde

FIĽAKOVO. Nádherné akcie, pekné góly, penalty, zvraty a na záver výbuch radosti na tribúne.
Šláger 5. kola III. ligy Stred medzi FTC Fiľakovo a FK Podkonice priniesol výborný futbal a víťazstvo domácich 4:3.
Išli za tým až do konca
Po štyroch kolách boli v skupine Stred už len dve nezdolané mužstvá. Podkonice boli prvé s plným bodovým ziskom 12 bodov, Fiľakovo malo na konte 10 bodov.
Vzájomný súboj popredných mužstiev ponúkal divákom ozajstnú reklamu na futbal.
Domáci trikrát vyhrávali, hostia trikrát dokázali vyrovnať. Záver však patril Fiľakovu a na štvrtý gól už hostia nemali odpoveď.
„My sme išli za víťazstvom až do konca. Hostia sa možno už v poslednej päťminútovke uspokojili s jedným bodom,“ uviedol po skončení stretnutia tréner Fiľakova Eugen Bari.
„Domáci asi o ten gól boli lepší, ale veril som, že uhráme remízu. Nemôžeme dostať v žiadnom zápase štyri góly. Musíme zanalyzovať chyby v defenzíve,“ vyhlásil tréner Podkoníc Marcel Turňa.
Víťazný gól vsietil Marko Püšpöky po prihrávke Grahama Metuka z ľavej strany.
VIDEO: Gól Marka Püšpökyho na 4:3 v zápase Fiľakovo - Podkonice
„Pre divákov to musel byť veľmi atraktívny zápas. Veľa gólov, hore-dole, dobré súboje, dobrý výkon oboch mužstiev. Aj z ihriska som mal taký pocit, že to dobre vyzerá,“ zdôraznil autor víťazného gólu.
Vedia sa navzájom potiahnuť
Na jar sa Fiľakovo trápilo, v aktuálnej sezóne sa však prezentuje vynikajúcim futbalom a poskočilo na prvé miesto tabuľky.
„Na jar na nás padla frustrácia, ale myslím si, že hlavná príčina bola nedoplnený káder. Verili sme však, že sa odrazíme od dna,“ vravel Püšpöky.
V lete prišlo do Fiľakova niekoľko zaujímavých mien. Vyčnievajú najmä Kevin Oláh, ktorý proti Podkoniciam dal dva góly a celkovo už skóroval päťkrát a Sodiq Aremu, ktorý síce tentoraz zahodil penaltu, ale v tejto sezóne už tiež má na konte päť presných zásahov.
„Vieme sa navzájom potiahnuť. V minulej sezóne nám chýbal nejaký výrazný útočník a teraz je tu dosť osobností, čo vedia rozhodnúť zápas,“ poznamenal Püšpöky.
„Musím uznať, že domáci majú fakt dobré individuality. Mali sme obrovský problém s ich krídelnými hráčmi,“ uznal aj tréner hostí Turňa.
Ako v rozprávke
Oba tímy chceli hrať futbal. Domáci išli do vedenia v 8. minúte, keď po prihrávke Grahama Metuka dal gól prakticky do prázdnej brány Kevin Oláh.
O desať minút vyrovnal Adam Kostúr, keď loptu dorážal do siete po zákroku brankára.
V 21. minúte však znova skórovali Fiľakovčania: po centri Oláha hlavičkoval do siete Graham Metuk.
O ďalších päť minút sa blysol dobre umiestnenou strelou Shobowale Ademola Alabi a znovu bolo vyrovnané.
Tesne pred koncom prvého polčasu zahrávali domáci pokutový kop, ale doteraz stopercentného exekútora Aremua vychytal brankár Gábriš.
„Toto sme si nepredstavovali. Sedem gólov, nepremenené penalty, veľa šancí… To sa iba v rozprávke deje,“ rozplýval sa po stretnutí Kevin Oláh.
„Súper hrá náročný systém 3-4-3, ale dobre sme sa na to pripravili,“ doplnil.
Katastrofálne a naivné
Práve Oláh pokračoval v úvode druhého polčasu divokú prestrelku: svojimi typickými kľučkami oklamal obrancov a vychutnal si brankára.
Čoskoro však bol stav zase vyrovnaný: aj hostia kopali penaltu. Alabiho strelu síce brankár Richard Šága chytil, ale lopta sa nejako predsa dostala do brány. V zápise stretnutia bol napokon uvedený ako vlastný gól Marka Fabiana.
Obrat v podaní hostí mohol prísť v 71. minúte, keď znovu mohli zahrávať pokutový kop. Šága však znova exceloval a strelu Jána Jakaba vyrazil.
VIDEO: Richard Šága chytá penaltu Jána Jakaba v zápase Fiľakovo - Podkonice
„Škoda nepremenenej penalty, ale to sa vo futbale stáva. Mrzia ma hlavne iné veci. Individuálne herné činnosti našich krajných hráčov boli katastrofálne,“ nešetril kritikou tréner Podkoníc.
„Sčasti to beriem aj na seba, netrafil som sa úplne do zostavy,“ doplnil. „Hlavne úvodných dvadsať minút sme hrali dosť naivne hlavne v krídelných priestoroch,“ vysvetľoval.
Aj preto striedal už po polhodine hry ľavého krídelníka Samuela Sekáča, na jeho miesto prišiel na ihrisko Marek Sásik.
Výborný kolektív
Hostia by boli spokojní aj s bodom, ale domácich hnalo dopredu tradične výborné publikum.
Keď Püšpöky skóroval na 4:3, tribúna vybuchla od radosti.
„Veľmi zaujímavý zápas. Horor aj nádhera. Oba tímy mohli vyhrať aj prehrať. Nebol by som nespokojný ani s remízou, ale myslím si, že o ten gól sme boli lepší,“ zhodnotil zápas tréner domácich Eugen Bari.
Jeho zverenci vyhrali v tejto sezóne už tretí zápas gólom v samom závere. Takto vydreli tri body aj v zápasoch s béčkom Ružomberka aj s Kalinovom.
„Svedčí to o tom, že sme psychicky silní a sme aj dobre fyzicky pripravení. Hráči si idú za víťazstvom až do poslednej sekundy,“ zdôraznil Bari.
„Kľúčový je dobrý kolektív. To je základ, bez ohľadu na to, či ide o prvú, tretiu, či siedmu ligu. Verím, že forma vydrží čo najdlhšie a naďalej budeme prinášať radosť našim fantastickým fanúšikom. Takých skvelých priaznivcov nemá nikto v tejto súťaži,“ uzavrel šťastný domáci tréner.