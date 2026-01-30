Dostali sme dobrú facku, vravel tréner treťoligistu. Dvaja skúsení hráči sú zranení

Futbalisti treťoligového MŠK Novohrad Lučenec majú zatiaľ za sebou dva prípravné zápasy. S béčkom Komárna prehrali 1:3 a v Rimavskej Sobote utrpeli prehru 1:5.
Lučenec začal rozpačito aj prípravu pred jesennou časťou, v súťažných zápasoch však s mladým tímom podával dobré výkony a zimuje na siedmom mieste v III. lige Stred.
„Nie je to úplne rovnaká situácia, lebo v lete sme skladali mužstvo a vedeli sme, že to bude potrebovať nejaký čas. Teraz však už mužstvo je pokope pol roka,“ vravel pre Sportnet tréner Lučenčanov Andrej Kamendy.
Niektoré veci nefungovali
Na tréningoch je s prístupom mužstva spokojný, ale v prípravných zápasoch videl nedostatky.
„Priznám sa, že v tých zápasoch nám nefungovali niektoré veci, ktoré fungovali počas jesennej časti. Zdalo sa mi, že sme neboli dôslední, zľahčovali sme si veci a nedohrávali niektoré situácie. Na jeseň sme ťažili z toho, že sme boli behaví a agresívni,“ podčiarkol.
„S Komárom to bolo ešte ako-tak, ale zápas v Rimavskej Sobote nám ukázal, že takto nebudeme úspešní. V príprave výsledky ešte nie sú dôležité, ale aj v príprave vyžadujem od chalanov, aby sme sa prezentovali inak,“ zdôraznil tréner Lučenca.
Jeho mužstvo v derby počas jesennej časti statočne vzdorovalo Rimavskosoboťanom, ktorí nakoniec vyhrali 2:1 gólom z poslednej akcie zápasu.
Tentoraz, v príprave však už Soboťania vyhrávali o dva góly po piatich minútach a v ďalšom priebehu zápasu dali ďalšie tri góly.
„Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu a ani som nevidel fázy, kde by sme ich predčili. Prehrali sme zaslúžene a dostali sme dobrú facku,“ skonštatoval Kamendy.
„V tréningovom procese nemám chalanom čo vyčítať, je tam tempo, nasadenie. Neviem, či sme si v zápasoch mysleli, že si súperi sadnú pred nami na zadok,“ doplnil.
Chýbajú im peniaze od Tiposu
Treťoligové kluby poznačila situácia okolo Tiposu, ktorý ako hlavný partner súťaže mal každému klubu poslať dotáciu 20 tisíc eur na sezónu, z toho 10 tisíc za jesennú časť.
Štátna lotériová spoločnosť sa však nedohodla so Slovenským futbalovým zväzom na dodatku zmluvy a kluby tie financie zatiaľ nedostali.
Pocítili to aj Lučenčania. „Niektoré veci nie sú vyrovnané, lebo sme závislí na tých peniazoch. Možno aj preto nemajú hráči úplne čistú hlavu. Verím však, že všetky nezrovnalosti budú doplatené,“ vravel tréner Lučenca.
„Najhoršie na tom bolo, že to prišlo v predvianočnom období a zatiaľ to stále nie je vyrovnané. Samozrejme, snažíme sa aj inými spôsobmi zohnať financie, ale náš rozpočet rátal s peniazmi od Tiposu,“ dodal.
Skonštatoval však, že fanúšikov nebude zaujímať, či peniaze meškali alebo nie, dôležité bude, či bude mužstvo pripravené na jarný štart.
Vytiahol dvoch hráčov z dorastu
V kádri Lučenčanov nie sú veľké zmeny. Odišiel iba Martin Tannhauser kvôli pracovným povinnostiam.
„Zatiaľ všetci hráči zostali, len máme zranených dvoch skúsených hráčov, Miroslava Daška a Andreja Pipíšku,“ uviedol tréner.
Daško mal problémy s kolenom a už pomaly začína s tréningom, s Pipíškom to však vyzerá vážnejšie. Už dlhšie pociťoval bolesť a v poslednom jesennom zápase s Fiľakovom si odtrhol šľachu. Zatiaľ je v procese rehabilitácie.
„Vytiahol som dvoch chalanov z dorastu, Daniela Drugdu a Filipa Kováča, ktorí ukážu počas zimnej prípravy, či na to majú,“ vysvetľoval Kamendy.
Ďalšou novou tvárou je stredopoliar Nikolas Ádám, ktorý strávil jeseň v Rimavskej Sobote, ale dostával málo priestoru. „Rozhodli sme sa ho vyskúšať, aby sme mu trochu pomohli a aby zvýšil konkurenciu v strede zálohy a mali sme viac alternatív,“ doplnil tréner.
Súperi aj z iných regiónov
Lučenec sa v ďalšej časti prípravy stretne s Lokomotívou Košice, Kalinovom, Kováčovou, Jesenským, Veľkými Ludincami a Medzevom. Okrem tradičných súperov z regiónu si teda zmeria sily aj s mužstvami z iných častí Slovenska.
„Na jeseň sa nám celkom darilo a vtedy sa ľahšie vybavujú prípravné zápasy. Chceli sme, aby sme mali súperov aj zo západného a východného Slovenska,“ vravel Kamendy.
„Myslím si, že futbal v tretej lige na západe je trochu iný, viac technický. Komárno je síce posledný tím v tabuľke, ale ukázalo u nás, že vedia hrať futbal. Držíme si kontakty aj s mužstvami z východu, aby sme videli, aká je tam úroveň,“ poznamenal.
Mrzí ho jedine to, že sa im nepodarilo vybaviť súpera z druhej ligy.
Po prehre v Rimavskej Sobote mal tréner Kamendy pätminútový preslov v šatni.
„Ani som nebol tak nahnevaný, ako sklamaný. Nekričal som, len som mal pár slov o tom, že niektorí asi zabudli, prečo prišli a ako sme sa prezentovali na jeseň. Povedal som, že ak nebudeme dodržiavať niektoré veci na ihrisku, aj ďalšie zápasy môžu vyzerať takto. Verím, že si uvedomili, že takto sa to nedá. Je dobré, že to prišlo takto na začiatku prípravy,“ uzavrel Andrej Kamendy.