Treťoligové kluby sa chcú stretnúť s ministrom. Zatiaľ dostali mail len od Tiposu

Účastníci tretích futbalových líg stále nevedia, kedy a či vôbec dostanú peniaze, ktoré im prináležali podľa dohody medzi Slovenským futbalovým zväzom a národnou lotériovou spoločnosťou Tipos.
Tipos pred dvoma dňami odstúpil od zmluvy so SFZ, no deklaroval svoj záujem o podporu treťoligových celkov.
Kluby sa medzitým obrátili priamo na ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka.
„Z médií sme sa dozvedeli, že vraj je to na Vás a nehodláte poslať peniaze SFZ z Tiposu, kým tam je prezidentom pán Kováčik. Preto žiadame o stretnutie, aby sme Vám mohli povedať náš postoj k celej veci a vysvetliť fakt, že neposlaním peňazí Tiposu na SFZ neškodíte SFZ, ale škoda vznikla a vzniká nám, klubom tretej ligy,“ píše sa v liste pre ministra, ktorý podpísal prezident klubu FK Spišská Nová Ves Tomáš Cehlár.
Treťoligové kluby by mali v rámci partnerstva Tiposu so SFZ dostať dvadsaťtisíc eur na sezónu, z toho desaťtisíc na jesennú časť a desať na jarnú.
Kluby s touto sumou rátali v rozpočtoch, no keďže zatiaľ nedostali ani čiastku určenú na jesennú časť, museli si zobrať pôžičky, respektíve dlhujú peniaze hráčom.
„Ja tiež mám pôžičku, lebo som to nevykryl do konca roka. A nie som jediný, viaceré kluby to tak majú,“ poznamenal Cehlár.
Od kancelárie ministra zatiaľ nedostali žiadnu odpoveď.
„Dostali sme mail len od Tiposu, že máme čakať, že sa nám ozvú v najbližšej dobe,“ vravel pre Sportnet Cehlár.