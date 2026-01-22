    Treťoligové kluby sa chcú stretnúť s ministrom. Zatiaľ dostali mail len od Tiposu

    Ilustračná fotografia
    Ilustračná fotografia (Autor: Tímea Bazsó)
    Titanilla Bőd|22. jan 2026 o 16:05
    Mnohé kluby museli zobrať pôžičku.

    Účastníci tretích futbalových líg stále nevedia, kedy a či vôbec dostanú peniaze, ktoré im prináležali podľa dohody medzi Slovenským futbalovým zväzom a národnou lotériovou spoločnosťou Tipos.

    Tipos pred dvoma dňami odstúpil od zmluvy so SFZ, no deklaroval svoj záujem o podporu treťoligových celkov.

    Kluby sa medzitým obrátili priamo na ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka.

    „Z médií sme sa dozvedeli, že vraj je to na Vás a nehodláte poslať peniaze SFZ z Tiposu, kým tam je prezidentom pán Kováčik. Preto žiadame o stretnutie, aby sme Vám mohli povedať náš postoj k celej veci a vysvetliť fakt, že neposlaním peňazí Tiposu na SFZ neškodíte SFZ, ale škoda vznikla a vzniká nám, klubom tretej ligy,“ píše sa v liste pre ministra, ktorý podpísal prezident klubu FK Spišská Nová Ves Tomáš Cehlár.

    Treťoligové kluby by mali v rámci partnerstva Tiposu so SFZ dostať dvadsaťtisíc eur na sezónu, z toho desaťtisíc na jesennú časť a desať na jarnú.

    Kluby s touto sumou rátali v rozpočtoch, no keďže zatiaľ nedostali ani čiastku určenú na jesennú časť, museli si zobrať pôžičky, respektíve dlhujú peniaze hráčom.

    „Ja tiež mám pôžičku, lebo som to nevykryl do konca roka. A nie som jediný, viaceré kluby to tak majú,“ poznamenal Cehlár.

    Od kancelárie ministra zatiaľ nedostali žiadnu odpoveď.

    „Dostali sme mail len od Tiposu, že máme čakať, že sa nám ozvú v najbližšej dobe,“ vravel pre Sportnet Cehlár.

