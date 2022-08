Prišiel o nohu a vraveli, že zomrel. Na futbal zanevrel, ale opäť ho dostal

„Po nakopnutej lopte do šestnástky som stál na pravej nohe. Útočník súpera, už ani neviem ako presne to bolo, do mňa vrazil. Skončil som s otvorenou zlomeninou,“ opisuje nešťastnú udalosť.

Opäť v tom mal prsty funkcionár, ktorý ho predtým nechcel pustiť do Ostrova. „Vravel mi: Si vysoký, choď do bránky, budeš odbíjať lopty. Tak som šiel,“ hovorí Milan. Dlho v nej nevydržal...

Previezli ho do nemocnice do Humenného. Tam však prišli komplikácie. „Nie som doktor, ale potom mi hovorili, že otvorená zlomenina by sa nemala dávať do sadry. Že sa má zafixovať a nechať voľne dýchať,“ pokračuje.

Ráno mu sadru dali dole a o dva dni ho previezli do Košíc, ale s jeho pravou nohou to nevyzeralo vôbec dobre.