Hancko je pripravený na top ligu sveta. Greif by mal nájsť pokoru, vraví manažér

Pre mňa je to určite príchod Adama Traoré do Barcelony. Ten súhlasil aj s dramatickým znížením platu a to preto, aby do značky akou FC Barcelona je, mohol prestúpiť.

Anglický Newcastle, v ktorom chytá Slovák Martin Dúbravka, na jeseň zmenil majiteľov. Klub získalo konzorcium zo Saudskej Arábie. Zmeny nastali aj v mužstve. Nahlas sa hovorilo o príchode nemeckého brankára Bernarda Lena. Ako vidíte budúcnosť Dúbravku v Newcastli? O Maťa sa neobávam. Je to dostatočne skúsený a kvalitný brankár, aby sa dokázal vyrovnať s akoukoľvek konkurenciou. Ak by aj nešlo všetko podľa plánu, záujemcov o jeho služby bude dostatok.

S ďalším ex-žilinčanom Hanckom sa spájal anglický West Ham. Sparta sa však vyjadrila, že počas zimy nikoho nepredá. Mohlo by to byť reálne v lete?

S Baníkom Ostrava má ešte tri a pol roka platný kontrakt. Aj pre potreby reprezentácie by však zrejme bolo dobré, ak by prestúpil do lepšej súťaže a zároveň hrával. Mal by zmeniť pôsobisko?

V dosť komplikovanej situácii je na Mallorke brankár Dominik Greif. Jednotkou je Manolo Reina, najnovšie dostal šancu mladík Riquelme a klub navyše z Parížu St. Germain priviedol Rica Sergia. V súčte týchto okolností je Greif tretím, možno až štvrtým brankárom. Mal by odísť na hosťovanie? Greif by mal v prvom rade nájsť pokoru a elementárnu slušnosť, lebo potom ani jeho brankárska kvalita nebude stačiť. To, či chce a môže odísť na hosťovanie je len na jeho rozhodnutí, ale podstatné je, či o neho v nejakom kvalitnom klube bude záujem.

Dvoch hráčov, ktorí nedávno menili pôsobisko, máme aj v americkej MLS. Konkrétne Jána Greguša a Alberta Rusnáka. Hlavne Rusnák má v Spojených štátoch silnú pozíciu. Bol to z ich strany dobrý krok? Sám som nejaký čas v Spojených štátoch žil a verte mi, že deväťdesiat percent hráčov by spravilo podobné rozhodnutie. Navyše, obaja hráči ukázali svoju kvalitu a majú v rámci súťaže dobré postavenie. MLS má vysoký kredit, takže aj pre potreby reprezentácie sú pripravení V Slovane Bratislava nastala výmena na pozícii útočníka. Staršieho, no odskúšaného Hentyho, vymenil mladší Šaponjič. Rozumný krok?

Na pozíciu útočníka sa Slovanu núkal aj Sukisa, hráč so zaujímavým príbehom. Napokon po ňom siahla Žilina. V prípade, ak by sa stal na konci sezóny najlepším strelcom súťaže, bol by vo svojom veku (27) ešte predateľný smerom do zahraničia? Dvadsaťsedem rokov je vek, kedy je hráč stále slušne predateľný. Je len na ňom, ako zúročí svoj potenciál, navyše sa dá očakávať, že v Žiline dostane na ihrisku dostatočný počet príležitostí.

Na jeho mieste by som strávil ešte nejaký čas v Žiline, kde to dôkladne pozná. Sedemnásť ligových zápasov je malá porcia na taký skorý odchod. Budem rád, keď sa budem mýliť.

Úprimne poviem, Adamovi prajem, aby sa presadil, ale jeho odchod do Sparty a do druhej českej ligy ma zaskočil. Je to veľmi fyzická súťaž.

Do Sparty, avšak iba do béčka, prestúpil v zimnej prestávke obranca Adam Goljan. Najvyššiu slovenskú súťaž vymenil za druhú českú. Nemal ešte trochu počkať?

Nemyslím si. Braňo je aj napriek mladému veku dostatočne skúsený. Potreboval zmeniť ligu a Žilina má na jeho poste Domina Javorčeka a Owusuho. Kadlec mal výborný polrok v Seredi. Bolo by nerozumné nevyužiť možnosť prestúpiť do MTK, kde si navyše môže i finančne prilepšiť. Čo sa týka Žiliny, najviac zaujal odchod Bičachčjana do Poľska. Ako hodnotíte výber súťaže, klubu a dĺžku kontaktu? U Vahana som očakával kvalitnejšiu súťaž. Na druhej strane, ponuka pre klub aj hráča bola zrejme veľmi zaujímavá a preto sa ju rozhodli realizovať. Veľkým plusom je, že z Ekstraklasy, ktorá je na očiach skautov, môže urobiť ďalší posun do futbalovo zaujímavejšej destinácie.

Ako ste naznačili, pre Arména nemusí byť Štetín poslednou zastávkou. Myslíte si, že naplní dlhodobý, štyri a pol ročný kontrakt? Je to hypotetická otázka, ale štyri a pol roka zrejme v Štetíne neostane. Verme, že to bude posun do lepšieho.

Uvediem príklady. Dušana Kuciaka sme z Legie posunuli do Hull City, Roba Picha zo Slasku Wroclaw do Kaiserslauternu, Roba Demjana z Podbeskidzia do Waasland-Beveren a mohol by som pokračovať ďalej.

Do Poľska prestúpil i Fazlagič. Podobne ako Bičachčjan, aj on podpísal dlhodobý kontrakt. Je Poľsko dobrou prestupovou stanicou pre hráčov z našej ligy? V Poľsku máme v rámci našej agentúry kanceláriu už dvanásť rokov. Tvrdím, že Ekstraklasa je výbornou prestupovou stanicou.

Štetín, kam prestúpil Bičachčjan, ešte predtým predal do Premier League mladého, iba 18-ročného Kacpera Kozlowského. Čo chýba slovenským klubom, aby aj oni vo väčšej miere exportovali hráčov priamo do Anglicka či iných, futbalovo vyspelejších krajín?



Poľsko je štyridsaťmiliónová krajina, nemôžeme to porovnávať. Slovenský futbalový trh na to, aký je veľký, produkuje priamo do kvalitných zahraničných líg dostatočné množstvo hráčov.



Veď len za posledné roky to potvrdzujú hráči ako Škriniar, Greif, Strelec, Hancko, Bénes, Kiwior, Mráz, Vavro, Špalek, Boženík, Kalu, Moses, Bailey, Madu, Azango a ďalší.

O zaujímavý prestupový artikel, aj vplyvom nevýhodnej zmluvy, prišla Trnava. Klub opustil 20-ročný Brazílčan Cabral, ktorý navyše začínal byť aj gólovým. Čo hovoríte na podobné typy zmlúv, kedy materský klub môže ukončiť hosťovanie prakticky kedykoľvek?

Kto takúto zmluvu uzavrel, mal by sa za ňu plne zodpovedať majiteľovi klubu. Nenachádzam v tom logiku. Navyše, Cabral prichádzal do Trnavy do kategórie do devätnásť rokov, nie priamo do prvého mužstva.