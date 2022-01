Pre Ružomberok je kľúčový. Regáli sa však chce posunúť o level vyššie

“Áno, zmluvu mám s Ružomberkom uzatvorenú do konca roka 2023. Prípadný záujemca by teda za mňa musel zaplatiť odstupné.”

Verím však, že by to mohlo vyjsť, ak nie teraz, tak v letnom prestupovom období,” vraví smerom k možnej zmene dresu 28-ročný útočník.

“Priznávam, nejaký záujem tam bol, ale žiaľ, aspoň nateraz to nevyšlo. Osobne by som sa v kariére rád posunul ešte o level vyššie.

N a korunu kráľa strelcov nemyslí

Regáli by v prípade zotrvania pod Čebraťom mohol zaútočiť na korunu kráľa strelcov. Na prvého Kadáka z Trenčína stráca dva presné zásahy.

Súboj o prvú priečku bude na jar ešte o niečo jednoduchší, keďže súťaž opustil slovanista Henty, ktorý mal rovnako ako Kadák na konte 9 gólov a v minulej sezóne to bol práve on, kto primát najlepšieho strelca získal.

“Korunu kráľa strelcov nejako obzvlášť neriešim. Prvoradé sú tímové ciele, radi by sme sa kvalifikovali do pohárovej Európy. Góly by som rád strieľal aj naďalej, ale na prvenstvo v tejto štatistike nemyslím, aj keď uznávam, bolo by to pekné.”