David Hrnčár: Vyhodili ma pre vlasy. Nič iné za tým netreba hľadať

„Otázka nominácie hráčov na zápas, zostavy a striedaní je plne v kompetencii trénera A-mužstva. Tréner má svoje kritériá, na základe ktorých vyhodnocuje, ktorého hráča nominuje na zápas a ktorého nie. Je to jeho výsostné právo, do ktorého mu nikto z klubu nezasahuje a ani nebude zasahovať.

Hrnčár namiesto zápasov áčka trénoval s rezervou Slovana, za ktorú možno v blízkom období nastúpi.

„Vyhodili ma pre vlasy. Nič iné na tom netreba hľadať. Moje výkony a nič iné s tým nesúvisí. Stačí si pozrieť zápasy, v ktorých som hral. V piatich stretnutiach som nastúpil ako obranca, čo nie je môj post. A trikrát za sebou som bol v zostave kola,“ povedal pre Sportnet sklamaný David Hrnčár.

Odfarbené vlasy má v tíme Slovana napríklad aj útočník Ezekiel Henty.

„Dvojaký meter. Uvidíme, ako to celé dopadne. Keby som mal trochu viac dôvery od trénera, bolo by to lepšie. Myslím, že vždy som svoju dôveru splatil,“ dodal futbalista, ktorý v minulej sezóne strelil za Zlaté Moravce sedem gólov a bol objavom Fortuna ligy.