Nečakaný prestup. Najproduktívnejší hráč Fortuna ligy prestúpil do Poľska

Arménsky stredopoliar Vahan Bičachčjan odchádza do poľskej Ekstraklasy. S aktuálne druhým tímom tabuľky Pogoň Štetín podpísal zmluvu na tri a pol roka.

"Na získaní Vahana pracujeme už veľmi dlho. Viackrát sme ho sledovali naživo, zaujímali sme sa oňho ešte predtým, ako predĺžil zmluvu so Žilinou. Som veľmi rád, že sa nám podarilo úspešne uzavrieť rokovania," povedal pre klubový web Štetína športový riaditeľ Dariusz Adamczuk.

Zaujímavosťou je, že len začiatkom decembra informoval klub o predĺžení zmluvy s hráčom do konca roku 2023. O mesiac neskôr už potvrdil hráčov odchod.

"Už počas jesennej časti sme riešili viaceré možnosti jeho transferu do zahraničia, no dohodli sme sa, že do konca jesene ostane tu a spraví maximum, aby sme získali čo najviac bodov," vysvetľoval pre klubový web športový manažér MŠK Karol Belaník.

"Vahan rozmýšľal nad touto ponukou už dlhšie a po vianočných sviatkoch nám oznámil, že by rád vyskúšal ďalšiu výzvu vo svojej kariére," doplnil.