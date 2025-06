Prišli z okresu a vybojovali druhú ligu. Chvíľu som mal obavy, priznal Benčat

Zaujímavosťou je, že do zápasu zasiahli aj dvaja hráči z okresu, ktorí hrávajú len siedmu ligu.

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Bol to zápas, na ktorý sa bude dlho spomínať.

„Klobúk dole, že nám prišli pomôcť, a že boli ochotní. Vážim si to veľmi a ďakujem im za to,“ vravel po baráži tréner OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom Dušan Oravec.

Do zápasu zasiahli Michal Benčat a Vladimír Kováč. Prvý menovaný vybehol na trávnik v 59. minúte a druhý v 66. minúte. Spolu s predĺžením tak odohrali poriadnu porciu minút.

„Vsadili sme na to, že Vlado Kováč a Miško Benčat určité veci odviedli aj v A mužstve,“ dodal Oravec.

Nebolo to vidieť

Hoci to bol boj o druhú ligu, vôbec nebolo vidieť, že hrajú aj futbalisti z okresnej súťaže. Práve naopak, vyhrávali hlavičkové súboje a boli aj nebezpeční.

„Keď mi z Lehoty volali, či by som pomohol, okamžite som povedal, že áno. Chvíľku som mal obavy, či to zvládnem. Akonáhle som však vybehol na trávnik, veril som si a bolo to výborné,“ vravel útočník Michal Benčat.