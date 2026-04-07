Vyzeralo to beznádejne, teraz sú unikátom. Z okresnej súťaže to môžu dotiahnuť až do II. ligy

Päť zápasov, päť víťazstiev a prvé miesto v tabuľke. Futbalisti MFK Bytča majú v III. lige Stred skvelú fazónu.
V jarnej časti sú ešte stopercentní a smerujú k piatemu postupu v rade v priebehu piatich rokov.
Pre dvanásťtisícové okresné mesto by to bol historický úspech, lebo nikdy predtým v II. lige nehralo.
Vhodne doplnili káder
Bytča ako nováčik zimovala na štvrtom mieste tabuľky a na prvé Námestovo strácala päť bodov. Na jar však postupne zdolala Rimavskú Sobotu, Dolný Kubín, Námestovo, Fiľakovo aj Martin a dostala sa do čele tabuľky.
Líder má na konte po 18 zápasoch 39 bodov, banskobystrické béčko na druhom mieste získalo o dva body menej. Námestovo, ktoré bolo po jesennej časti prvé, sa momentálne nachádza na tretej priečke s 35 bodmi a má ešte zápas k dobru.
„Vďačíme za to výbornej zimnej príprave. Chlapci hrajú disciplinovane, organizovane a kompaktne ako tím,“ uviedol pre Sportnet tréner lídra Stanislav Lojdl.
Počas zimnej prestávky prišli do Bytče traja nový hráči: 41-ročný Rastislav Planeta z Vysokej nad Kysucou, Ukrajinec Vandgres Oniščuk a Brazílčan Luis Felipe Leal Dias.
„Planetu som osobne poznal ešte z čias, keď som pôsobil v Makove. Vedel som, koho kupujeme. Takého hráča sme potrebovali k našim mladíkom. Má prehľad na ihrisku, vynikajúco číta hru,“ vravel tréner Lojdl.
„Zahraniční hráči momentálne naskakujú zväčša z lavičky, ale vystužili nám káder a máme tam patričnú konkurenciu,“ doplnil.
„Vytvorila sa veľmi dobrá partia a takto to potom vyzerá aj v tabuľke,“ zdôraznil.
Áčku hrozilo, že zanikne
Bytča ťahá sériu už deviatich zápasov bez prehry. „To už nie je náhoda. Z hľadiska psychiky bolo z jarných stretnutí najdôležitejšie to s Námestovom, keď sme vyhrali 2:0. Prípadná prehra by už bola pre nás nepríjemná,“ poznamenal Lojdl.
Jeho mužstvo je na víťaznej vlne a vďaka tomu dokáže zdolať aj silných súperov. „Sme v laufe a strhneme to na svoju stranu. Sme dôraznejší, hráme agresívnejšie,“ podčiarkol tréner lídra.
VIDEO: Gól Rastislava Planetu v zápase Fiľakovo - Bytča 1:2
S Bytčou si píše rozprávkový príbeh. Mužov prevzal po ročníku 2020/2021, keď sa pre Covid odohrala iba polovica sezóny. Bytča bola posledná v skupine A V. ligy SsFZ a vypadla z krajskej do okresnej súťaže.
Lojdl pôvodne prišiel do klubu, aby pracoval s mládežou a v tej chvíli hrozilo, že áčko minimálne na rok zanikne.
„Desať dní pred začiatkom súťaže som mal k dispozícii dvoch hráčov a aj z toho jeden povedal, že končí, ide preč,“ spomínal Lojdl.
Vtedy klubu pomohol aj Róbert Boženík starší a tréner vďaka svojim kontaktom dal dokopy mužstvo.
„Vyzeralo to veľmi biedne, bola to beznádejná situácia. Ale nenechali sme Bytču padnúť na kolená,“ zdôraznil tréner.
Viditeľný progres hráčov
Bytča vyhrala okresnú súťaž s päťbodovým náskokom a nasledovala spanilá jazda v podobe ďalších postupov.
Veľký podiel na úspechoch mal aj primátor mesta a zároveň prezident klubu Miroslav Minárčik.
V sezóne 2022/2023 Bytča skončila prvá v skupine A VI. ligy SsFZ (po reorganizácii to bola najnižšia krajská súťaž), druhé Višňové predbehla o šesť bodov. V tejto sezóne triumfovala aj v Prezidentskom pohári.
V ďalšom ročníku dominovala Bytča aj v V. lige Sever SsFZ, a znovu vyhrala súťaž, tentoraz mala štvorbodový náskok pred Bobrovom.
No a v minulej sezóne ovládla IV. ligu Stred, keď v poslednom kole zdolala v šesťbodovom zápase Kysucké Nové Mesto.
„Najťažšie bolo vyhrabať sa z okresu. Po vypadnutí všetci odišli. Potom sme však vyhrali Prezidentský pohár, získali sme Move Trophy pre najúspešnejší amatérsky klub v Slovnaft Cupe, náš klub ocenili aj na Grassroots Gala. Keď sa začnú úspechy nabaľovať, hneď sa vám lepšie pracuje,“ vravel tréner.
„Progres hráčov je viditeľný. Niektorí z nich ešte hrali aj okresnú súťaž,“ upozornil Lojdl.
Jakub Hrtánek, Matej Pavlík a Samuel Kaštan boli v sezóne 2021/2022 ešte v dorasteneckom veku, ale nastúpili na niekoľko zápasov v I. triede ObFZ Žilina za mužov Bytče. Momentálne patria k oporám treťoligistu.
Nie sú pod tlakom
„Tretia liga je už asi o dva levely vyššie, ako tá štvrtá. Potrebovali sme si zvyknúť najmä na tempo a intenzitu. V tíme však máme kvalitných futbalistov, ktorí hrali už aj vyššie súťaže,“ poznamenal Lojdl.
Tretiu ligu už raz vyhral s Tepličkou nad Váhom. Aj v súčasnom kádri Bytče figurujú dvaja hráči, ktorí boli súčasťou tohto úspechu, kapitán Lukáš Mravec a Róbert Petruš.
„Veľmi dobrý je tímspirit, chémia je vynikajúca. Chlapci si navzájom prajú, na zápasy chodí čoraz viac ľudí a hrá sa nám vynikajúco,“ vravel kouč.
Aj vďaka tomu Bytča doma ešte nepoznala trpkosť prehry, z deviatich zápasov má osem výhier a jednu remízu.
V ostatnom kole vyhrala Bytča nad Martinom 4:1, pričom hostia na jar predtým ešte neprehrali.
„Martin tiež mal zaujímavú sériu, ale my sme dali rýchly gól a potom sme išli do dvojgólového vedenia. Potom sme to už mali pod kontrolou, myslím, že sme zaslúžene vyhrali,“ vravel Lojdl.
Prvé miesto v tabuľke neznamená pre hráčov Bytče tlak. „Sme na túto pozíciu zvyknutí. Ideme s pokorou od zápasu k zápasu. Pripravujeme sa na Bánovú, ktorá je posledná, ale niekedy zápas, v ktorom hrá prvý s posledným, býva najťažší,“ skonštatoval tréner.
„Hráči majú svoje sny, ale ja sa k tomu staviam pragmaticky. Je osem kôl do konca, ešte sa hrá o veľa bodov. Ale myslím si, že budeme bojovať o prvé miesto. Aj chlapci si uvedomujú, že keby sa nám to podarilo, tak sme najlepší tím Bytče v histórii,“ uzavrel Stanislav Lojdl.