Za tím z piatej ligy hrá aj víťaz pohára. Proti druholigistovi máme jednopercentnú šancu, vraví

Z 3. kola Slovnaft Cupu ostáva odohrať iba jeden zápas. V stredu o 15.30 privíta piatoligista z Levoče druholigový Liptovský Mikuláš.
Víťaz zápasu sa stretne v ďalšom kole so Skalicou.
Tešia sa na zápas
Dres FK 05 Levoča si oblieka aj bývalý hráč Rimavskej Soboty, Spartaka Trnava či Karvinej Marek Janečka. So Spartakom v roku 2019 vyhral Slovnaft Cup a ako kapitán práve on zdvihol trofej.
43-ročný futbalista je rodákom z Levoče a už päť rokov pôsobí ako športový riaditeľ v Spišskej Novej Vsi.
Zápasov so silnými súpermi má za sebou neúrekom, ale pre mnohých jeho spoluhráčov bude konfrontácia s druholigistom jedinečným zážitkom.
„Chlapci v šatni sa na zápas tešia. Treba však povedať, že pohár nás dosť vyšťavil. Ostatné tri zápasy v lige sme prehrali, výkony neboli ideálne. Ale aj taký je amatérsky futbal,“ poznamenal Janečka.
Drámy až do konca
Levoča v tomto ročníku vyradila v pohári troch súperov. V predkole zvíťazila na pôde šiestoligovej Brezovičky 5:2, hoci v polčase vyhrávali ešte domáci.
V 1. kole privítali doma Gelnicu, ktorá tiež hrá piatu ligu. Hostia vyhrávali už po šťvrťhodine hry o dva góly, a ešte v 89. minúte bol stav 1:2. Napokon to Levoča otočila dvomi gólmi v samom závere a po výhre 3:2 postúpila do druhého kola.
„Mali sme v tom zápase obrovské šťastie,“ priznal Janečka.
V ďalšom kole ich čakala Brezovica, ktorú dobre poznajú aj z ligovej súťaže a ktorá v pohári po penaltovom rozstrele vyradila treťoligové Lipany.
„Na Brezovicu sme si verili viac ako na Lipany, ale vedeli sme, že to bude náročný zápas. Sú tam šikovní chlapci, ktorí hrali tretiu ligu,“ podčiarkol Janečka.
Jeho tím vyhrával po piatich minútach 2:0 a v prvom polčase mal ďalšie vyložené šance. „V druhom polčase sme sa už poriadne nedostali na polovicu súpera.
Bránili sme, bránili a dostali sme hlúpe góly. Skončilo to 2:2 a napokon z toho bola penaltová dráma. Už som ani veľmi neveril, ale nakoniec sme vyhrali na penalty,“ opisoval dramatické stretnutie skúsený futbalista.
Levoča potom musela čakať na súpera, lebo Liptovský Mikuláš si odložil pohárový zápas s Gerlachovom. Druholigista vyhral 1:0.
Chodí iba na zápasy
Levoča sa naposledy stretla so súperom vyššieho rangu v sezóne 2017/2018, keď v 3. kole Slovnaft Cupu privítala Ružomberok, ktorému napokon podľahla 1:9.
„Preto sa pohár hrá aj na amatérskej úrovni, aby si takéto zápasy užili aj hráči z nižších súťaží. Tu nejde o mňa, pre mňa je to normálny zápas. Nič, kvôli čomu by som nespával v noci,“ poznamenal Janečka.
Svoje bohaté skúsenosti vie v piatej lige zúročiť napriek tomu, že na tréningy nechodí a kondíciu má vďaka zápasovej praxi.
Najčastejšie nastupuje na poste stopéra, ale priznáva, že keď musí hrať v strede poľa alebo na hrote, je to fyzicky náročnejšie.
„Snažím sa v kabíne rozprávať čo najmenej, chcel by som si to viac užiť ako hráč. Faktom však je, že teraz, keď nehráme dobre, rozprávam trochu viac,“ vravel so smiechom.
Bodaj by sa stal zázrak
Liptovský Mikuláš v MONACObet lige nevyhral už sedem zápasov po sebe, v tomto stretnutí je však jednoznačným favoritom.
„My by sme mohli vyhrať možno jeden zo sto zápasov, ak by sme mali obrovské šťastie a súper obrovskú smolu. Inak by sa kvalita mala ukázať. V pohári sa stalo už nejedno prekvapenie, ale kvalita súpera je úplne niekde inde,“ skonštatoval Janečka.
Hráči Levoče trénujú dvakrát do týždňa, v Liptovskom Mikuláši je tréningový proces na profesionálnej úrovni.
„Keď chcete s niekým súperiť, musíte byť minimálne kondične pripravení. To je najväčší rozdiel medzi nami,“ doplnil.
„Keby som to mal povedať na percentá, tak máme jednopercentnú šancu uspieť,“ triezvo poznamenal Janečka.
„Aj keď podáme dobrý výkon a budeme dlho vzdorovať, tak nám budú dochádzať sily. Bodaj by sa stal zázrak,“ povzdychol si.
Levoča je v V. lige Sever VsFZ aktuálne na siedmom mieste tabuľky. V šiestich zápasoch získala sedem bodov.
„Levoča je vo fáze, keď pomaly dopĺňa káder hráčmi, ktorí prešli Spišskou Novou Vsou. V amatérskom futbale sú výsledky často ovplyvnené tým, že zo zostavy vypadnú dvaja-traja hráči pre pracovné povinnosti a iné dôvody,“ uzavrel Janečka.