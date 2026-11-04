Po mesiacoch odporu cúvol. Slovenský futbalový zväz súhlasí s hĺbkovým auditom

logo Slovenského futbalového zväzu
logo Slovenského futbalového zväzu (Autor: TASR)
Sportnet|4. nov 2026 o 13:11
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Ešte v júli delegáti hlasovaním audit zamietli.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu súhlasil s nezávislým hĺbkovým finančným a právnym preskúmaním zväzu a dcérskych spoločností SFZ Marketing a SFZ Event.

Nastal zvrat, pretože auditu sa zväz dlhé mesiace bránil.

Audit sa má uskutočniť podľa memoranda o spolupráci, ktoré zväz uzavrel so Slovenským inštitútom interných audítorov.

Generálnu sekretárku a I. viceprezidenta SFZ výbor poveril, aby jeho členom pripravili štruktúru auditu vrátane cenovej kalkulácie, rozsahu, časového rámca a zmluvných strán.

Generálny sekretár má tiež zabezpečiť podklady k správe o čistom pracovnom kapitále SFZ a SFZ Marketing k 31. júlu 2026 a predložiť ich výboru.

Hlasovanie o audite v júli neprešlo

Hĺbkový audit pritom zväz odmietal. V júli z 86 delegátov hlasovalo za nezávislý audit v SFZ a v SFZ Marketing len 22.

Požiadavku naň opäť vzniesli delegáti riadnej konferencie v Senci 16. októbra. Tá sa skončila predčasne, keď 59 z 85 delegátov podporilo vypustenie deviatich bodov z programu, medzi nimi aj audit a reštrukturalizáciu zväzu.

Na októbrovej konferencii v Senci Ján Kováčik informoval, že audit SFZ našu žiadosť zväzu uskutoční Najvyšší kontrolný úrad. NKÚ však môže zo zákona kontrolovať výlučne narábanie s verejnými prostriedkami a netýkal by sa dcérskych spoločností SFZ.

Oponenti prezidenta Jána Kováčika chceli do programu zaradiť aj hlasovanie o pozastavení jeho funkcie. Výbor sa teraz týmito návrhmi zaoberal a väčšinu odmietol.

Čo výbor odmietol

Nesúhlasil s pozastavením funkcie prezidenta ani kontrolóra Pavla Adamčiaka do skončenia disciplinárnych konaní, ktoré voči nemu začala disciplinárna komisia. Oba návrhy označil za rozporné so stanovami.

Odmietol aj to, aby zväz a SFZ Marketing podali návrh na verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, a to s odkazom na zákon č. 111/2022 Z. z. Odmietol tiež, aby volebná komisia posúdila, či Miroslav Jaška spĺňal podmienky na kandidatúru do výkonného výboru vo voľbách 27. februára.

Výbor uložil generálnemu sekretárovi a zástupcovi pre legislatívno-právne otázky pripraviť na budúce zasadnutie návrh pracovnej skupiny pre nové stanovy. Schválil aj zmluvu s trénerom ženskej reprezentácie Erikom Havrilom a zmenu organizačnej štruktúry. Najbližšie zasadne 8. decembra v Bratislave.

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