ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.
MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. nov 2026 o 14:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami online prenos z osemfinále Slovnaft Cupu: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín.

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a AS Trenčín dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, streda, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
04.11.2026 o 17:00
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Cisko, Mihalík.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z Osemfinále Slovnaft Cupu medzi MFK Dukla Banská Bystrica a AS Trenčín.

Banská Bystrica sa nachádza na 8. mieste tabuľky Niké ligy so ziskom 14 bodov. V predošlom kole pohára prešla cez treťoligový Vranov nad Topľou po víťazstve 2:0.

Trenčín taktiež hráva najvyššiu súťaž, no momentálne sa mu v nej veľmi nedarí, keď dokonca klesol na úplne posledné miesto. Naposledy v pohári vyradil treťoligovú Lokomotívu Košice po tesnej výhre 1:0.

Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešila Banská Bystrica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Slovensko

Slovensko

    MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.online
    MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.online
    ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)
    dnes 14:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)