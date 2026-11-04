ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a AS Trenčín dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
04.11.2026 o 17:00
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Cisko, Mihalík.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z Osemfinále Slovnaft Cupu medzi MFK Dukla Banská Bystrica a AS Trenčín.
Banská Bystrica sa nachádza na 8. mieste tabuľky Niké ligy so ziskom 14 bodov. V predošlom kole pohára prešla cez treťoligový Vranov nad Topľou po víťazstve 2:0.
Trenčín taktiež hráva najvyššiu súťaž, no momentálne sa mu v nej veľmi nedarí, keď dokonca klesol na úplne posledné miesto. Naposledy v pohári vyradil treťoligovú Lokomotívu Košice po tesnej výhre 1:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešila Banská Bystrica.
Banská Bystrica sa nachádza na 8. mieste tabuľky Niké ligy so ziskom 14 bodov. V predošlom kole pohára prešla cez treťoligový Vranov nad Topľou po víťazstve 2:0.
Trenčín taktiež hráva najvyššiu súťaž, no momentálne sa mu v nej veľmi nedarí, keď dokonca klesol na úplne posledné miesto. Naposledy v pohári vyradil treťoligovú Lokomotívu Košice po tesnej výhre 1:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešila Banská Bystrica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.