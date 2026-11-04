Štvrtoligista mal na dosah nemožné. Skalica odvrátila senzáciu tromi gólmi v závere

Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva
Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva (Autor: TASR)
Sportnet|4. nov 2026 o 15:02
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Outsider získal Move Trophy a odmenu 3-tisíc eur.

Slovnaft Cup - osemfinále

TJ Slavoj Boleráz – MFK Skalica 1:3 (1:0)

Góly: 9. Stano – 69. Pudhorocký, 76. a 83. Potočný. ŽK: 62. Krchnár, 85. Juhás (obaja Boleráz) – 62. Morong. Rozhodca: Smolák.

MFK Skalica postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu. V osemfinále zvíťazil na pôde štvrtoligového Boleráza 3:1, hoci po prvom polčase prehrával.

Dvoma gólmi sa na obrate podieľal Roman Potočný.

Domáci šokovali už v úvode, keď sa po centri presadil hlavou Dušan Stano. Po prestávke mohli viesť dvoma gólmi, no Stano v dobrej pozícii prestrelil.

Hostia sa potom prebudili. Tréner Stanislav Macek vymenil viacerých hráčov a Skalica sa dočkala.

Vyrovnal Pudhorocký a o chvíľu otočil skóre Potočný. Ten pridal aj druhý gól po centri z kopačky Daniela a rozhodol o postupe. Tretí hetrikový gól mu rozhodca neuznal pre ofsajd.

Boleráz tak končí svoju pohárovú cestu, na ktorej vyradil Častkovce, Trebatice, Šoporňu a v 4. kole na penalty Námestovo.

Ako jediný zástupca regionálnych líg sa dostal do osemfinále, a získal tým Move Trophy a odmenu 3-tisíc eur. Hráči majú civilné zamestnania, kapitán Jakub Krč pracuje ako realitný maklér.

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Slovensko

    Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva
    Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva
    Štvrtoligista mal na dosah nemožné. Skalica odvrátila senzáciu tromi gólmi v závere
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