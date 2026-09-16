Takto sem Slovan nepríde, povzdychol si fanúšik. Starosta dal životný gól, potom zahodil penaltu

Čaro futbalu spočíva aj v tom, že výsledok niekedy nemusí nič prezradiť o tom, čo sa v skutočnosti dialo na ihrisku.
V 3. kole Slovnaft Cupu TJ Družstevník Látky prehrala doma s tretím tímom druhej ligy FK Pohronie 1:5.
Hostia však uzavreli stretnutie až v poslednej štvrťhodine a predtým mali domáci obrovskú možnosť na vyrovnanie.
Pravidelne trápia treťoligistov
Na malom a úzkom ihrisku Látok sa potrápili už viaceré mužstvá z vyšších súťaží.
Aktuálny líder V. ligy Juh SsFZ v minulej sezóne vyradil v Slovnaft Cupe treťoligový Lučenec a odohral veľmi vyrovnaný zápas aj s ďalším treťoligistom z Fiľakova.
V tejto sezóne v 1. kole pohára zvíťazil nad treťoligovou Rimavskou Sobotou 3:1.
V 2. kole nastúpili Látky v Čebovciach a po výhre 4:0 sa mohli tešiť na konfrontáciu s druholigistom.
Pôvodný úradný hrací deň 3. kola bol určený na začiatok septembra, Pohronie však iba v tom čas odohralo stretnutie 2. kola s Príbelcami, ktoré vyhralo 3:1.
Tak sa súboj Látky – Pohronie uskutočnil už po žrebe ďalšieho kola, a tak oba tímy dobre vedeli, že víťaz zápasu sa pravdepodobne stretne so Slovanom Bratislava.
„Možno by bolo lepšie, ak by sa to odohralo ešte pred žrebom. Takto však bolo jasné, že súper nič nepodcení, navyše v druhej lige naposledy hral v piatok a ďalší zápas bude mať v pondelok,“ poznamenal Mário Kurák, ikona Látok, ktorý hral aj v najvyššej súťaži.
Úvod patril Látkam
V úvode zápasu mali herne navrch domáci. V tej chvíli by nezainteresovaný divák ťažko určil, ktorý tím hrá druhú ligu a ktorý piatu.
Hneď v prvej minúte strelil nádherný gól starosta obce Mário Kubiš, keď z ľavej strany a z diaľky trafil loptu ideálne.
„Videl som, že dobre mi ide lopta, tak som to vyskúšal na bránu. Sadla a pekne spadla do vinkľa. Naozaj životný gól a ešte s takým súperom,“ vravel po zápase 37-ročný futbalista.
Látky mali v prvej štvrťhodine sľubné štandardné situácie aj pekne kombinovali.
„Hovoril som spoluhráčom, aby sme nehrali systém 4-5-1, ale hrali na dvoch útočníkov a napádali ich. Súper hral na troch stopérov a tí boli stále pod tlakom. To nám aj vychádzalo,“ vravel Kurák.
„Neprekvapilo nás to, lebo som videl asi všetky zápasy Látok v tejto sezóne, ligové aj pohárové. Vedeli sme, že to tu bude ťažké,“ prezradil tréner Pohronia Pavol Gregora.
Jeho mužstvo vyrovnalo ešte pred prestávkou, keď v 42. minúte premenil penaltu Patrik Hrnčiar.
Mladí hráči v zostave
„Hráčom sme hovorili, že tento zápas bude o mentalite. Videli sme, čo sa stalo vo Veľkých Ludinciach s Dunajskou Stredou, kde je tiež menšie ihrisko. Tušili sme, že to môže byť veľmi podobný zápas,“ zdôraznil Gregora.
Pohronie poslalo na ihrisko veľmi mladú zostavu. V základnej jedenástke bolo osem hráčov pod 21 rokov. Najmladší bol 18-ročný brankár Tomáš Lukošík.
„Je to filozofia nášho klubu. Minulý zápas sme postavili najmladšiu zostavu v histórii možno nielen nášho klubu, ale celého Slovnaft Cupu. Teraz sme mohli striedať cez polčas, ale chceli sme hráčov podržať a dať im signál, že im veríme,“ vysvetľoval Gregora.
Aj na druhé dejstvo vybehla na trávnik nezmenená zostava a 20-ročný Šimon Ivan v 49. minúte poslal druholigistu do vedenia.
Penalta bola kľúčová
V 74. minúte sa mohli Látky vrátiť do zápasu, keď rozhodca aj v ich prospech nariadil pokutový kop.
Mário Kubiš ho však nepremenil. Strieľal po ľavej ruke brankára a loptu zdvihol, ale netrafil bránu.
„Vždy kope do druhej strany,“ poznamenal jeden fanúšik na tribúne. „Zmenil som to od minulej sezóny, už kopem do tejto. Tento rok boli tri penalty, tie som dal a štvrtú nie. Väčšinou to kopem po zemi, ale videl som, že brankár ide do tej strany, tak som to musel zdvihnúť a išlo to o kúsok vedľa,“ opísal jeden z kľúčových momentov zápasu.
Mnoho fanúšikov na tribúne hovorilo, že jedenástku mohol radšej kopať Mário Kurák.
„Nikdy by som nikomu nezobral penaltu, ale v kútiku duše som si vravel, že to beriem na seba. Majo dáva penalty v súťaži, ale mal som tušenie, že možno v tomto rozhodujúcom momente bude pod veľkým tlakom,“ poznamenal Kurák.
„Nikto na tú jedenástku nešiel, každý sa otočil, každý išiel preč, takže to bolo na mne,“ vravel Kubiš.
Každý to chcel
Po nepremenenej penalte Pohronie po rýchlej akcii zvýšilo na 3:1, keď loptu nešťastne tečoval do vlastnej bránky Peter Krkoš.
„Ten vlastný gól nás pochoval. Naozaj škoda tej jedenástky, aj keď za stavu 2:2 tých posledných pätnásť minút by strašne bolelo,“ vravel Kurák.
„Takto sem Slovan nepríde,“ povzdychol si starší muž na tribúne po treťom góle hostí.
Prípadný zápas proti belasým mali všetci v hlave. „Každý o tom rozprával, každý to chcel,“ priznal aj Mário Kubiš.
Záver zápasu patril už jednoznačne hosťom. Gólovo sa presadili aj Marek Kuzma a Aleksandar Lahmatov.
„Máme mladých hráčov, ktorí sa stále učia. Musím ich pochváliť, lebo to zvládli,“ vyzdvihol tréner hostí Pavol Gregora.
Pred zápasom sa snažili nemyslieť na prípadný zápas so Slovanom, no po ňom už im v tom nič nebránilo.
„Bude to veľký sviatok a tešíme sa, že sa na to môžeme pripravovať. Hráčom budeme ukazovať zápasy Champions League. O motiváciu budú mať postarané,“ skonštatoval tréner.
Žiadna hanba
Domáci síce boli trochu smutní, ale hanbiť sa rozhodne nemuseli.
„Môj cieľ je splnený. Prial som si, aby sme zase sem priniesli niečo nové. Prvýkrát tu bolo druholigové mužstvo. Ľudia mohli sledovať aj ich rozcvičku, videli, akí sú to profesionáli,“ poznamenal Kurák.
„Verím, že o rok sa nám podarí sem priviesť ligistu a možno o dva roky skúsime získať prémiu 5000 eur pre najlepší tím z regionálnych súťaží,“ vyhlásil.
„Aj napriek prehre som vďačný, že chalani dali do toho srdce a išli nad rámec svojich možností. Prehrať v pohári proti druholigistovi nie je hanba, aj keď sme všetci verili, že sa nám so šťastím podarí priniesť na Látky Slovan Bratislava,“ vravel domáci tréner Marcel Majkút.