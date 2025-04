Pred zápasom ho nečakané video dojalo k slzám. Keď súper vyrovnal, kapitán Trnavy dostal amok

Pre mňa je to úspešný tréner, lebo Trnava sa každý rok kvalifikovala do predkôl európskych pohárov, to je veľký úspech. Podľa mňa nikto mu nemôže nič vyčítať.

Samozrejme, má svoj štýl, má svoje vystupovanie. Bol som jeho spoluhráčom, bol svojský, je svojský aj ako tréner. Treba to rešpektovať.

Hodnotím jeho prácu trénera ako úspešnú. To, či mi vonia jeho štýl hry, alebo či mi vonia jeho vystupovanie, nie je podstatné. Beriem to reálne podľa seba. Viem, že mňa ľudia tiež buď majú radi, alebo ma nemusia. Tí, čo ma majú radi, vedia kto som a tí čo ma nemajú radi, ma absolútne nezaujímajú. Myslím si, že on to má takisto.

Ak niekto chce trénovať v Trnave a tak dlho, musí byť obrnený. Ak by nebol, tak by to asi nezvládol.

Súčasný kapitán Trnavy Martin Mikovič nebude môcť vo finále nastúpiť pre žlté karty. Bude Spartaku veľmi chýbať?

Sme veľmi dobrí kamaráti a keď som čítal úradnú správu, hneď som mu písal. Myslím si, že by to mali robiť ako na veľkých majstrovstvách, že pred finále by trest mali zrušiť.

Bude to škoda, lebo je to kapitán mužstva, duša tímu, srdciar, ktorý s malou prestávkou hrával len v Spartaku Trnava. Žije pre to mesto a pre ten klub.

Uvidíme, či sa mu po kariére nájde nejaká práca v klube. Bolo by pekné, keby Miki aspoň ešte rôčik či dva za Trnavu pohral a potom sa začlenil niekde do klubu. Je to chlapec z Trnavy, ktorý žije pre Spartak.