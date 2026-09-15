Potrebovali vidieť brankára v akcii, stal sa mužom zápasu. Ako dedinský tím vyradil lídra ligy

Takéto prekvapenie čakal málokto. Líder najvyššej súťaže DAC Dunajská Streda vypadol zo Slovnaft Cupu už v treťom kole. Vyradil ho tím z obce s 1500 obyvateľmi.
TJ Družstevník Veľké Ludince zdolal Dunajskostredčanov v dramatickom zápase 3:2.
Zápas plný zvratov
Hoci je to mužstvo z dediny, ide o tradičného, dlhoročného účastníka tretej ligy. Za klub nastupujú aj hráči s ligovými skúsenosťami ako bývalý stredopoliar Zlatých Moraviec Peter Orávik alebo bývalý útočník Komárna Gábor Tóth.
V pohárovom stretnutí s DAC poslal domácich do vedenia už v 6. minúte práve Orávik. Po dvadsatich minútach hry vyrovnal George Gagua a o dve minúty Abdoulaye Gueye už otočil skóre.
Ďalšie góly ligistu však neprichádzali a v druhom polčase sa Veľké Ludince postarali o zvrat. Po štandardnej situácii vyrovnal v 58. minúte Tibor Tóth a o šesť minút neskôr Sebastián Rák po individuálnej akcii znovu poslal domácich do vedenia.
Tréner žlto-modrých Robert Klauss vymenil štyroch hráčov už po vyrovnávajúcom góle domácich, po ich treťom presnom zásahu poslal na ihrisko aj najväčšiu útočnú zbraň Ammara Ramadana. Nič však nepomohlo.
V závere zápasu Dunajská Streda kopala dve penalty: strelu Ramadana v 75. minúte však chytil brankár Kristián Zábojník a v samom závere Alioune Sylla ani netrafil bránu.
VIDEO: Zostrih zápasu Veľké Ludince - DAC
Brankár si na penalty veril
Zábojník išiel do bránky na druhý polčas, v prvom dejstve chytal Krisztián Németh.
Striedanie brankárov bolo plánované, Veľkým Ludinciam sa totiž v III. lige Západ nedarí, aktuálne sú na predposlednom mieste.
V prvých piatich zápasoch získali iba jeden bod, v ostatnom, 6. kole doma zdolali Nové Zámky.
V ďalšom kole nastúpia na ihrisku trenčianskej rezervy.
„Chceme spraviť rotáciu brankárov v ďalšom ligovom kole a potrebovali sme brankára vidieť v plnom zaťažení v zápase. Bol to na to ideálny zápas, vedeli sme, že tam bude veľa striel. Predviedol sa fantasticky. Možno by som ho označil aj za muža zápasu,“ vravel v telefonickom rozhovore pre Sportnet tréner Veľkých Ludiniec Kristián Maťko.
Brankár Zábojník priznal, že mal trochu trému. „Mal som nohy, ako keby som mal päťsto kíl. Po prvom zákroku som sa však už chytil a mal som taký pocit, že na ihrisku som len ja, lopta, spoluhráči a nikto iný,“ uviedol 20-ročný gólman po stretnutí pre prítomné médiá.
Pred pokutovými kopmi strach nemal. „Na toto som strašný egoista, pri každej penalte si vravím, že to mám. Takže som si strašne veril na obidve,“ vyhlásil.
Vyznamenal sa aj pri ďalších príležitostiach Dunajskej Stredy. „Roztiahol som sa a trafili ma. Toto mi ide, mám to rád,“ vravel sebavedomo Zábojník.
Sen v rámci sci-fi
Víťazstvo outsidera nad favoritom však bolo dielom celého mužstva.
„Skvelé výkony brankára by nestačili, ak by sme nedali tri góly. Dať Dunajskej Strede v momentálnej forme tri góly je niečo neuveriteľné, ani to neviem slovami vyjadriť. Doma prehráme s Púchovom 0:3, s Nitrou 0:5 a potom príde líder ligy a vyhráme 3:2,“ rozplýval sa tréner, ktorý bol ešte stále pod vplyvom obrovských emócií.
Samozrejme, každé mužstvo povie, že chce prekvapiť favorita, ale vo Veľkých Ludinciach si veľmi dobre uvedomovali silu súpera.
„Prišlo prvé mužstvo Niké ligy, tím, ktorý je aktuálne v najlepšej forme. My sme nevstúpili dobre do sezóny. V takej situácii máte v hlave aj obavy, aby to neskončilo nejako divoko,“ priznal tréner Maťko.
Dunajská Streda v predchádzajúcom kole nasúkala 13 gólov šiestoligovému súperovi zo Svätého Petra. Pred dvoma rokmi sa v Slovnaft Cupe stretla v treťom kole s Veľkými Ludincami a bez problémov vyhrala 3:0.
Tentoraz však tréner Maťko mal tušenie, že by to mohlo dopadnúť aj v prospech jeho mužstva. „Mal som takú myšlienku, hoci som si to predstavoval po penaltách. Ale samozrejme, bol to iba sen, v rámci sci-fi,“ vravel pre Sportnet tréner treťoligistu.
Siahli si na dno síl
Jeho tím podal v zápase veľmi koncentrovaný výkon.
„Sústredili sme sa na naše veci: brániť strednú zónu, nútiť súpera hrať cez krídelné priestory, aby nechodili kolmo k bráne, aby sa snažili skôr o centrované lopty. V prvom polčase sa nám to dosť darilo,“ skonštatoval Maťko.
Dunajská Streda mala hernú prevahu a tá sa iba stupňovala, keď domáci otočili na 3:2. „DAC už vtedy dominoval, už sa nám nepodarilo brániť strednú zónu a prechádzali tam kolmé lopty, ale fantasticky nás podržal brankár. Okrem penalty chytil asi tri-štyri čisté gólové situácie,“ opäť vyzdvihol výkon Zábojníka tréner Maťko.
„Ak chcete dosiahnuť takýto senzačný výsledok, musia si hráči siahnuť na dno síl. Podali sme zodpovedný výkon, behali sme, bojovali, dostupovali. Vedeli sme, že budeme bez lopty väčšinu zápasu, ale išli sme za tým a futbal nám to vrátil. Preto je futbal taký krásny, lebo toto by nepredpokladal nikto, ale predsa sa to stalo,“ podčiarkol Maťko.
Tréner bude spievať
Senzačný výsledok má preňho aj naozaj špeciálne následky. „Bola tam taká stávka, že keď postúpime, v najbližšom domácom zápase budem v stredovom kruhu spievať hymnu,“ vravel so smiechom tréner.
Napriek nečakanému výsledku nevypukli vo Veľkých Ludinciach žiadne bezbrehé oslavy.
„Potrebujeme sa koncentrovať hlavne na ligu. Tá je dôležitá, pohár je len bonus. Tak sme k tomu aj pristupovali, že pre nás je odmena už len to, že sme sa prebojovali do takého zápasu. Chceli sme si ho užiť a dopadlo to takto,“ vravel s úsmevom Maťko.
V zime chodieva mužstvo Veľkých Ludiniec do Tatier na víkend, tam možno bude väčší priestor na oslavy.
Vo 4. kole Slovnaft Cupu privítajú Veľké Ludince druholigový Zvolen. „Máme zarobené na to, aby sme mohli snívať ďalej. Minulý rok sme sa dostali do pavúka, kde bol Slovan, ale nezvládli sme zápas v Piešťanoch.
Možno sa bude opakovať história spred desiatich rokov, keď Ludince vyradili vtedy ligovú Senicu na penalty, potom vyhrali nad druholigovou Spišskou Novou Vsou a potom hrali so Slovanom,“ uzavrel Kristián Maťko.