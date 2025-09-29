    Suverénny líder padol na dedine. Domáci sa po pohári zregenerovali, ľudia boli v eufórii

    Hráč TJ Družstevník Látky Ján Kubiš.
    Hráč TJ Družstevník Látky Ján Kubiš. (Autor: Marian Bazala)
    Titanilla Bőd|29. sep 2025 o 17:40
    Nová Baňa stratila prvé body v V. lige SsFZ.

    BRATISLAVA. V šiestich zápasoch získali plný počet bodov, strelili 35 gólov a neinkasovali ani jeden.

    MFK Nová Baňa bol v V. lige Juh SsFZ suverénnym lídrom a mal odložený zápas k dobru.

    V 9. kole však ambiciózny nováčik utrpel svoju prvú prehru v súťaži na pôde TJ Družstevník Látky. Domáci zvíťazili 2:0.

    Dôkladná príprava

    Látky zažili náročný anglický týždeň, v stredu v pohári trápili treťoligistu z Fiľakova, no ten napokon vyhral najtesnejším rozdielom.

    V nedeľu na nich čakal najsilnejší tím V. ligy, ktorý sa netají postupovými ambíciami.

    „Po strede sme potrebovali zregenerovať. V pohárovom zápase sme išli na doraz, takže v piatok sme mali len výklus, trochu bago a boli sme vo wellness na regenerácii,“ prezradil tréner Látok František Novodomec.

    Mužstvo vedie spolu s legendárnym brankárom Máriom Michalíkom, ktorého každý pozná pod prezývkou Šaman.

    „Novú Baňu sme mali napozeranú, vedeli sme, ako zahrávajú štandardky, že sú nebezpeční z rohových kopov. Zahrávajú ich nakrátko a dali z nich veľa gólov. S mojím kolegom sme si to spolu pripravili, dali sme konkrétne úlohy. Všetci boli úplne nažhavení na zápas,“ vysvetľoval Novodomec.

    Oduševnený výkon

    Pre Látky to bol najdôležitejší týždeň jesene. Celá dedina žila futbalom. Na pohárový zápas s Fiľakovom prišlo takmer 800 divákov, na ligový šláger s Novou Baňou 450.

    „Od začiatku sme išli do zápasu s tým, že nevypúšťame súboje, ideme jazdiť, plniť taktické pokyny. Chalani to spravili na sto percent,“ dodal tréner.

    „Bol to bojovný zápas. Mužstvo si siahalo na dno svojich síl, bol to oduševnený výkon,“ potvrdil aj Mário Kurák, jedna z opôr Látok.

    Hostia si priniesli svoju vlastnú kameru, už aj počas rozcvičky bol badateľný ich profesionálny prístup.

    „My sme však už na našom ihrisku zvyknutí a im to malé ihrisko nevyhovovalo. Nevypustili sme ani jeden súboj, bolo to tvrdé z oboch strán,“ vravel Kurák.

    Látky skórovali približne už po dvadsiatich minútach hry, po ďalekonosnej strele Jozefa Škopíka brankárovi Denisovi Chudému lopta vypadla a Dominik Kudlík ju doklepol do siete. Tento gól však neplatil pre ofsajd.

    V 35. minúte však už domáci išli do vedenia, štandardku rozohral Dominik Vreštiak, Kudlík si prebral loptu a dal gól.

    Pekný kolotoč, čo?

    Nová Baňa potvrdila svoju kvalitu a mala viac z hry. „Počas zápasu po mne vykrikovali ľudia z Novej Bane: pekný kolotoč, čo? A ja som odvetil: pekný kolotoč, super hráte, ale aj tak je stav 1:0,“ poznamenal Kurák.

    Hostia hrali od 69. minúte o jedného menej, po druhej žltej karte bol vylúčený Tomáš Tužinský.

    „Aj desiati nás zatlačili, nastrelili brvno. Ale aj my sme zahodili v zápase tri tutovky. Na piatu ligu to bol veľmi kvalitný zápas,“ podčiarkol tréner domácich.

    Gólovú bodku zápasu dal Dominik Vreštiak v 90. minúte. Jeho prvú strelu ešte chytil Chudý, ale dorážka už skončila v sieti.

    „Bol to kolektívny výkon, išlo sa do súbojov, na trenky, šmýkačky… To bola radosť pozerať. Tak sa hrá futbal,“ tešil sa Novodomec.

    „Skvelý výsledok. Dostal som veľa telefonátov, celá dedina je pobláznená, ľudia sú v eufórii,“ doplnil Kurák.

    Tréner Novej Bane Andrej Štefunka sa k zápasu nechcel vyjadrovať.

    Trojica na čele

    Tabuľka V. ligy Juh SsFZ je aktuálne veľmi vyrovnaná. Na čele je trojica s rovnakým počtom bodov. Nová Baňa, Látky aj Brezno získali zatiaľ po 18 bodov, ale Nová Baňa má zápas k dobru.

    Brezno cez víkend prekvapivo stratilo body v Hliníku nad Hronom a štvrté Olováry, ktoré majú 16 bodov, iba remizovali v Slovenskej Ľupči.

    „Súťaž by bola bez Novej Bane neskutočne vyrovnaná. Nová Baňa to robí na profesionálnej úrovni a má výborné mužstvo, ale ani Barcelona nevyhrá súťaž bez straty bodu,“ podčiarkol Kurák. 

    Tabuľka V. ligy Juh SsFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Nová BaňaMFK Nová BaňaMFK Nová Baňa
    7
    6
    0
    1
    35:2
    18
    P
    V
    V
    V
    V
    2
    TJ Družstevník LátkyTJ Družstevník LátkyTJ Družstevník Látky
    8
    6
    0
    2
    20:10
    18
    V
    P
    V
    P
    V
    3
    FK BREZNOFK BREZNOFK BREZNO
    8
    6
    0
    2
    26:13
    18
    P
    V
    V
    V
    V
    4
    OFK OlováryOFK OlováryOFK Olováry
    8
    5
    1
    2
    13:11
    16
    R
    V
    V
    V
    P
    5
    MFK Baník Veľký KrtíšMFK Baník Veľký KrtíšMFK Baník Veľký Krtíš
    8
    4
    1
    3
    13:7
    13
    P
    R
    P
    V
    V
    6
    Obecný futbalový klub Hliník nad HronomObecný futbalový klub Hliník nad HronomObecný futbalový klub Hliník nad Hronom
    8
    3
    4
    1
    12:11
    13
    V
    R
    V
    V
    R
    7
    Športový klub VinicaŠportový klub VinicaŠportový klub Vinica
    8
    4
    1
    3
    16:22
    13
    V
    P
    P
    P
    V
    8
    FK JesenskéFK JesenskéFK Jesenské
    8
    4
    0
    4
    18:10
    12
    P
    V
    P
    V
    P
    9
    TJD PríbelceTJD PríbelceTJD Príbelce
    8
    3
    2
    3
    13:17
    11
    V
    R
    P
    V
    V
    10
    TJ Jednota MálinecTJ Jednota MálinecTJ Jednota Málinec
    8
    3
    1
    4
    9:14
    10
    V
    P
    V
    P
    R
    11
    OŠK RadzovceOŠK RadzovceOŠK Radzovce
    8
    1
    2
    5
    9:13
    5
    V
    R
    P
    P
    P
    12
    OFK Slovenská ĽupčaOFK Slovenská ĽupčaOFK Slovenská Ľupča
    7
    1
    2
    4
    5:15
    5
    R
    V
    P
    P
    P
    13
    ŠK Partizán Čierny BalogŠK Partizán Čierny BalogŠK Partizán Čierny Balog
    8
    1
    0
    7
    6:21
    3
    P
    P
    V
    P
    P
    14
    MFK DetvaMFK DetvaMFK Detva
    8
    1
    0
    7
    7:36
    3
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
