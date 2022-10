V Košiciach pri štadióne mizne zemina. Dlho brzdila výstavbu akadémie

„Nie je jednoduché umiestniť 30-tisíc metrov kubických hliny tak, aby to nestálo spoločnosť Košická futbalová aréna a.s. všetky rezervy, ktoré má,“ vysvetľoval pre Sportnet zdržanie celého procesu Marcel Gibóda, predseda predstavenstva Košickej futbalovej arény.

Dve naprojektované tréningové ihriská už majú vydané všetky potrebné povolenia. Takisto budova zázemia vrátane šatní.

„Predpokladáme, že s ich výstavbou by sa mohlo začať na jar a do konca budúceho roka by to mohlo byť hotové. Zároveň pripravujeme územie pre tretie ihrisko. Podarilo sa ho už majetko-právne vysporiadať a začať stavať by sa mohlo po získaní príslušných povolení,“ povedal aktuálne Gibóda.