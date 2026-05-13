Začínal s lyžiarskymi rukavicami, teraz sníva o postupe: Súťaž je veľmi nevyspytateľná

Obec Ždaňa leží v historickom regióne Abov v Košickom kraji, v okrese Košice-okolie. Má takmer 1 500 obyvateľov a prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1222.
Jej futbalisti momentálne pôsobia v VI. lige Košicko-gemerskej dospelých VsFZ. Veľkým prínosom pre klub je aj systematická práca s mládežou.
V Ždani fungujú mládežnícke kategórie U15, U13, U11 a U9, čo v obciach podobnej veľkosti nebýva samozrejmosťou.
Prioritou je, pochopiteľne, A mužstvo, ktoré si vo svojej súťaži počína veľmi dobre. Po odohraní 19 kôl vedie tabuľku s päťbodovým náskokom pred FK Košická Nová Ves a má veľmi dobre našliapnuté k postupu do vyššej súťaže.
V klube TJ Hornád Ždaňa pôsobí aj 25-ročný brankár JÁN KAJAROS, s ktorým sme sa rozprávali nielen o jeho futbalovej kariére, ale aj o dianí v klube.
Priblížte nám svoju doterajšiu futbalovú kariéru.
S futbalom som začínal v rodnej Ždani, kde moje prvé kroky viedli do futbalovej prípravky. Ešte predtým som si však kopával na dvore, neskôr na multifunkčnom ihrisku s kamarátmi alebo s otcom. Spočiatku som o kariére brankára vôbec neuvažoval, no postupne som si túto pozíciu tak obľúbil, že som rodičov neustále presviedčal, aby mi kúpili prvé brankárske rukavice. Dovtedy som na chytanie používal všelijaké rukavice, najviac sa mi však osvedčili lyžiarske, keďže boli najhrubšie.
Po turnajoch za prípravku Ždane som zamieril do susedného Trsteného pri Hornáde do žiackej kategórie. Po skončení tam som bol pol roka bez mužstva, no keďže som už od 15 rokov trénoval s A mužstvom Ždane, zostal som v tréningovom procese. Na jar som zamieril do dorastu Blažíc.
V tom období sa v Ždani uvažovalo o dorasteneckej kategórii a napokon z toho vznikla spolupráca s vtedy druholigovou Haniskou. Ako partia chlapcov zo Ždane sme tam strávili jednu sezónu. Následne som sa vrátil do materského klubu. Keďže však v Ždani stále nebolo dorastenecké mužstvo a prestupové pravidlá v tom čase neumožňovali dva transfery v jednom období, ostal som iba v tréningovom procese.
V septembri som si zlomil kosť v chodidle. Po doliečení zranenia som sa vrátil do zápasov v doraste Nižnej Myšle. Po prvom zápase mi povedali, že mám v nedeľu chytať aj za A mužstvo. Hneď po prvom seniorskom zápase prišla ponuka z B mužstva Kalše, kde som po skončení jarnej časti v Nižnej Myšli strávil nasledujúce dve sezóny. V niekoľkých zápasoch som mal dokonca kapitánsku pásku.
V prvej sezóne sme sa prebojovali do semifinále pohára ObFZ Košice-okolie, kde sme po smolnom góle prehrali 0:1, v lige sme obsadili popredné priečky. V druhej sezóne sme po jeseni prezimovali na prvom mieste a vyzeralo to nádejne s postupom, no jarná časť sa pre pandémiu Covid-19 už neodohrala.
Po návrate som ostal v A mužstve Ždane, s ktorým som zažil účinkovanie v 5. lige Košicko-gemerskej (dnes 6. liga), vypadnutie aj následný návrat späť. Popri veľkom futbale som si súťažne vyskúšal aj malý futbal a futsal.
Čo viedlo k vášmu rozhodnutiu ostať doma v Ždani?
Som rodák zo Ždane a takmer celá moja futbalová kariéra je spätá s týmto klubom, či už tréningovo, zápasovo, alebo aj ako kameraman. S klubom som takto zažil postup do 1. triedy ObFZ Košice-okolie a o rok neskôr aj postup do 5. ligy Košicko-gemerskej.
Keďže v tom čase v Ždani fungovala iba prípravka a A mužstvo, mládežnícke roky som strávil v Trstenom pri Hornáde, Blažiciach, Haniske, Nižnej Myšli a Kalši, kde som zbieral najmä skúsenosti a zápasovú prax. Po všetkých hosťovaniach a prestupoch som sa rozhodol vrátiť domov a robiť radosť rodákom aj priaznivcom ždaňanského futbalu.
Skúste zhodnotiť účinkovanie klubu v jarnej časti.
Očakávania boli veľké, keďže sme celú zimu prezimovali na prvom mieste tabuľky. Jar sme začali dvoma domácimi víťazstvami nad Čečejovcami a Jasovom, následne sme remizovali v Kokšov-Bakši a sériu bez prehry sme natiahli víťazstvami nad Perínom, Mokrancami, Valalikmi a Rozhanovcami. Najťažšie zápasy v boji o prvenstvo nás však ešte len čakajú.
Ktoré zápasy boli podľa vás najlepšie, resp. najhoršie?
Z pohľadu jari pre mňa osobne najviac znamenalo čisté konto v zápase s Valalikmi, keďže som pre zdravotné problémy odchytal iba tento zápas. Celkovo by som za najlepší zápas sezóny označil jesenný duel v Košickej Novej Vsi, kde sme ukázali tímového ducha, bojovnosť, dodržiavali taktiku a efektívne využívali šance.
Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku?
Snažíme sa zostať pokorní, no v tejto fáze sezóny už všetci túžime po víťazstve v lige. Vieme však, že cesta k nemu bude ešte náročná.
Aké sú vaše osobné ciele do budúcnosti?
Momentálne sa sústredím najmä na najbližšie zápasy a kvôli pracovnej vyťaženosti príliš nepremýšľam nad futbalovou budúcnosťou. Najdôležitejšie je zdravie, bez ktorého sa futbal ani iný šport robiť nedá.
Skúste zhodnotiť úroveň súťaže.
Súťaž je veľmi nevyspytateľná. Aj posledné mužstvo tabuľky dokáže zdolať lídra, čo sa stalo v poslednom kole jesene a aj vďaka tomu sme sa dostali na prvé miesto. Výhodou je tiež menšia náročnosť na cestovanie, keďže všetci súperi sú pomerne blízko.