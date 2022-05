Historický deň pre Košice. Akadémia európskych rozmerov sa stáva realitou

To, v akom stave sa nachádza zámer výstavby tréningových plôch pri Košickej futbalovej aréne, priblížil pre Sportnet košický viceprimátor a predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda.

„Dve ihriska sú naprojektované a povolené aj s tréningovou budovou. Aktuálne je vysporiadané aj tretie ihrisko. To znamená, že pozemky sú vo vlastníctve mesta, a dochádza k jeho zameraniu,“ skonštatoval.

„Sme veľmi radi, že sa pohne výstavba obchvatu Košíc, pretože 30-tisíc metrov kubických zeminy sme nemali kde inde uložiť. Táto zemina pôjde pod obchvat,“ prezradil Gibóda.

Po vykonaní verejného obstarávania by mohla byť vyvezená v priebehu septembra.

„Verím, že v októbri budeme odovzdávať tieto plochy na výstavbu tréningových ihrísk a prvé práce na dvoch ihriskách sa rozbehnú ešte na jeseň tohto roku. Finišovať sa má v roku 2023,“ načrtol Gibóda časový harmonogram.

Predseda predstavenstva KFA sa vyjadril aj k aktuálnemu stavu ohľadom kompletnej dostavby hlavného štadióna, na ktorom už svoje zápasy hráva druholigový tím FC Košice.

„Došlo k určitým úpravám, vrátane úpravy projektovej dokumentácie, keďže sme sa rozhodli presunúť sektor hosťujúcich fanúšikov na z nášho pohľadu vhodnejšie miesto. Ak všetko pôjde podľa plánu, prvý júnový týždeň spúšťame verejné obstarávanie na dostavbu KFA. Uzatvorené by malo byť na jeseň,“ vyhlásil.

Podpis zmluvy so zhotoviteľom a odovzdanie stavby by mohlo prebehnúť do konca roka.

„Plán je najneskôr do 12 mesiacov, to znamená do konca roku 2023, dokončiť dostavbu štadióna,“ dodal Gibóda.