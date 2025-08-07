Zápas tretej ligy sa bude hrať bez divákov. Dôvodom je epidémia infekčnej choroby

BRATISLAVA. Stretnutie 2. kola III. ligy Západ medzi béčkom Komárna a Galantou sa uskutoční bez divákov.
Informoval o tom klub z Galanty na sociálnej sieti.
„Vedenie tímu KFC Komárno nás dnes informovalo, že nedeľný zápas medzi ich B tímom a naším tímom FC Slovan Galanta bude kvôli pandémii v meste hraný bez divákov. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že na štadión budú vpustení iba hráči a realizačný tím oboch mužstiev,“ píše sa na stránke galantského klubu.
Zápas s Galantou je naplánovaný na nedeľu 10. augusta o 17.00. B-mužstvo Komárna hrá svoje domáce zápasy v Hurbanove.
V meste sa v poslednej dobe rozmohla epidémia žltačka typu A.
K piatku 1. augusta bolo v nitrianskej nemocnici hospitalizovaných osem pacientov, z toho šiesti priamo z Hurbanova. Choroba sa v Hurbanove prvýkrát objavila v máji.
Komárňanská hygiena už minulý týždeň odporučila, aby v Hurbanove kvôli epidémii stopli spoločenské a hromadné podujatia.