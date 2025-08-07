    Zápas tretej ligy sa bude hrať bez divákov. Dôvodom je epidémia infekčnej choroby

    Ilustračná fotografia
    Ilustračná fotografia (Autor: Tímea Bazsó)
    Titanilla Bőd|7. aug 2025 o 19:04
    Komárňanské béčko hrá domáce zápasy v Hurbanove.

    BRATISLAVA. Stretnutie 2. kola III. ligy Západ medzi béčkom Komárna a Galantou sa uskutoční bez divákov.

    Informoval o tom klub z Galanty na sociálnej sieti.

    „Vedenie tímu KFC Komárno nás dnes informovalo, že nedeľný zápas medzi ich B tímom a naším tímom FC Slovan Galanta bude kvôli pandémii v meste hraný bez divákov. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že na štadión budú vpustení iba hráči a realizačný tím oboch mužstiev,“ píše sa na stránke galantského klubu.

    Zápas s Galantou je naplánovaný na nedeľu 10. augusta o 17.00. B-mužstvo Komárna hrá svoje domáce zápasy v Hurbanove.

    V meste sa v poslednej dobe rozmohla epidémia žltačka typu A.

    K piatku 1. augusta bolo v nitrianskej nemocnici hospitalizovaných osem pacientov, z toho šiesti priamo z Hurbanova. Choroba sa v Hurbanove prvýkrát objavila v máji.

    Komárňanská hygiena už minulý týždeň odporučila, aby v Hurbanove kvôli epidémii stopli spoločenské a hromadné podujatia.

    Tabuľka III. ligy Západ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    OK ČastkovceOK ČastkovceOK Častkovce
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    FK BelušaFK BelušaFK Beluša
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    FKM Nové ZámkyFKM Nové ZámkyFKM Nové Zámky
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    FK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo Šaľa
    1
    1
    0
    0
    4:3
    3
    V
    7
    FK Rača BratislavaFK Rača BratislavaFK Rača Bratislava
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    8
    FC Baník PrievidzaFC Baník PrievidzaFC Baník Prievidza
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    9
    FC - Žolík MalackyFC - Žolík MalackyFC - Žolík Malacky
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    10
    MŠK SenecMŠK SenecMŠK Senec
    1
    0
    0
    1
    3:4
    0
    P
    11
    ŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 Gabčíkovo
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    12
    KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    13
    TJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké Ludince
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    14
    FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    15
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    16
    AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
