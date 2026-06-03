Mladý tréner s povesťou záchranára získal svoju prvú trofej. Žijeme len raz, vyhlásil

Víťazom 33. ročníka pohára BFZ sa stalo SFC Kalinkovo, ktorý vo finále zdolal Novú Dedinku 1:0.
Oba tímy sú účastníkmi IV. ligy BFZ, Nová Dedinka je na piatom mieste tabuľky, Kalinkovo je ôsme.
Hralo sa vo veternom a daždivom počasí. Jediný gól stretnutia zaznamenal v 77. minúte Tomáš Schmidt.
Najdôležitejší gól v kariére
„Podmienky boli náročné, fúkalo, lopta lietala a ostávala vo vzduchu. Bolo to ťažké, ale nakoniec to dopadlo dobre pre nás,“ vravel 20-ročný hráč.
Na pravom kraji bol aktívny už aj v prvom polčase, ale vtedy sa mu ešte nepodarilo skórovať.
Niektorí diváci už očakávali penalty, keď Schmidt prekonal brankára.
„Videl som, že som pred šestnástkou, vystrelil som a padlo to tam,“ usmieval sa šťastný strelec.
V IV. lige Bratislava dal v tejto sezóne päť gólov, v pohári BFZ sa presadil trikrát.
Finálový presný zásah považuje za najcennejší. „Najdôležitejší gól v kariére. Tento pohár má veľmi vysokú hodnotu, keďže Slovnaft Cup asi nevyhráme,“ poznamenal.
Kalinkovo na ceste do finále vyradilo troch súperov zo štvrtej ligy: Bernolákovo, Ivanku pri Dunaji a Rovinku.
„Myslím si, že semifinále s Rovinkou bolo náročnejšie, ale finále predsa bolo emočne iné,“ vravel strelec víťazného gólu.
Už myslel na jedenástky
Brankár Kalinkova Krištof Botló už mal v hlave jedenástky, keď jeho spoluhráč skóroval. V semifinále sa v rozstrele vyznamenal ako brankár aj ako exekútor, práve on rozhodol súboj s Rovinkou.
„Už som rozmýšľal nad tým, že tentoraz to kopnem do opačnej strany, ale nakoniec na to nedošlo. Všetko je, ako má byť, boli sme lepší, vyhrali sme zaslúžene,“ zdôraznil Botló.
Vo finále mal náročnú úlohu, lebo lopta bola klzká a nevyspytateľná. „Myslel som si, že budem viac nervózny, ale našťastie nie som trémista. Keď sa sústredím, už ma nič nerozhodí,“ poznamenal 20-ročný brankár.
Tréner Kalinkova Peter Bogar o ňom tvrdil, že by mal aj na vyššiu súťaž.
„Táto trofej je prvý krok do života. Verím, že získam aj ďalšie a významnejšie trofeje,“ vyhlásil sebavedomo brankár, ktorý sníva o Premier League.
Eufória aj úľava
Tréner Kalinkova Peter Bogar po zápase žiaril šťastím. V minulosti mal skôr povesť „záchranára“. V minulosti úspešne zachránil v piatej lige BFZ Čunovo aj Lamač, v piatej lige ZsFZ zase udržal v súťaži Nový Život – Eliášovce. Toto je jeho prvá trofej.
„Celý zápas sme boli lepší, mali sme oveľa viac šancí. Suverénne sme boli lepším mužstvom, aj sa to potvrdilo,“ podčiarkol 28-ročný tréner.
„Povedal som hráčom, že sme mali aj lepších súperov a keď budeme dobre hrať, tak to zvládneme,“ uviedol Bogar.
„Boli sme dobre pripravení aj takticky, mali sme veľa štandardiek,“ doplnil.
Samotný gól si bezprostredne po zápase ani nepamätal, stále v ňom pracoval adrenalín. Po záverečnom hvizde mu padol kameň zo srdca.
„Bola tam eufória, odľahlo mi, lebo veľmi sme to chceli a zvládli sme to. Oslavy si treba užiť, žijeme len raz,“ vyzdvihol Peter Bogar.
Kalinkovo vyhralo pohár BFZ po štvrtý raz po rokoch 1994, 1998 a 1999.
Víťaz odohrá aj stretnutie o Superpohár s víťazom pohára Juhomoravského krajského futbalového zväzu, ktorým sa stala Olympia Ráječko. Zápas sa uskutoční 1. augusta v Kalinkove.