Prišiel na skúšku, chytil dve penalty. Banská Bystrica angažovala českého brankára

Jakub Trefil
Jakub Trefil (Autor: mfkdukla.sk)
TASR|9. júl 2026 o 14:43
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Je odchovancom Sigmy Olomouc.

Nováčik futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica angažoval 25-ročného českého brankára Jakuba Trefila.

Klub spod Urpína jeho príchod oficiálne potvrdil vo štvrtok na svojom webe, o dĺžke zmluvy neinformoval.

Trefil prišiel do Banskej Bystrice najprv na skúšku a v úvodných dvoch letných prípravných zápasoch proti Prešovu (0:0) a Zlatým Moravciam (0:2) chytil dve penalty.

Odchovanec a bývalý hráč Sigmy Olomouc neodchytal v uplynulej sezóne ani jeden súťažný zápas, a to ani na hosťovaní v dánskom Koldingu v jarnej časti.

Slovenské prostredie je mu známe, keďže v jesennej časti ročníka 2024/25 odchytal na hosťovaní za Komárno 13 stretnutí v najvyššej slovenskej súťaži. V jarnej časti tej istej sezóny hosťoval v Baníku Ostrava a nastúpil do dvoch duelov za jeho B-tím.

„Do Dukly prichádzam s tým, že chcem, samozrejme, predvádzať výborné výkony. Návrat do prvej ligy je vždy zložitý, no verím, že budeme úspešní a budeme sa prezentovať atraktívnym futbalom.

Pokiaľ ide o zázemie, myslím si, že tu v Banskej Bystrici je na vysokej úrovni. Tréningové ihriská a tréningové plochy všeobecne majú vysokú kvalitu a už sa teším na to, keď začnem naplno pracovať. A partia? Veľmi dobrá. Zatiaľ som tu síce iba týždeň, ale cítil som sa tu fajn a verím, že to takto bude pokračovať aj naďalej.

Odohral som dva zápasy a cítil som sa v nich dobre. Komunikácia s obranou a so spoluhráčmi bola podľa môjho názoru dobrá. Verím, že máme pred sebou ešte kopec času na to, aby sme sa dokonale zohrali a stopercentne sa pripravili na nový ročník,“ vyjadril sa Trefil pre klubový web MFK Dukla.

Slovensko

    Jakub Trefil
    Jakub Trefil
    Prišiel na skúšku, chytil dve penalty. Banská Bystrica angažovala českého brankára
    dnes 14:43
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