Prišiel na skúšku, chytil dve penalty. Banská Bystrica angažovala českého brankára

Nováčik futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica angažoval 25-ročného českého brankára Jakuba Trefila.
Klub spod Urpína jeho príchod oficiálne potvrdil vo štvrtok na svojom webe, o dĺžke zmluvy neinformoval.
Trefil prišiel do Banskej Bystrice najprv na skúšku a v úvodných dvoch letných prípravných zápasoch proti Prešovu (0:0) a Zlatým Moravciam (0:2) chytil dve penalty.
Odchovanec a bývalý hráč Sigmy Olomouc neodchytal v uplynulej sezóne ani jeden súťažný zápas, a to ani na hosťovaní v dánskom Koldingu v jarnej časti.
Slovenské prostredie je mu známe, keďže v jesennej časti ročníka 2024/25 odchytal na hosťovaní za Komárno 13 stretnutí v najvyššej slovenskej súťaži. V jarnej časti tej istej sezóny hosťoval v Baníku Ostrava a nastúpil do dvoch duelov za jeho B-tím.
„Do Dukly prichádzam s tým, že chcem, samozrejme, predvádzať výborné výkony. Návrat do prvej ligy je vždy zložitý, no verím, že budeme úspešní a budeme sa prezentovať atraktívnym futbalom.
Pokiaľ ide o zázemie, myslím si, že tu v Banskej Bystrici je na vysokej úrovni. Tréningové ihriská a tréningové plochy všeobecne majú vysokú kvalitu a už sa teším na to, keď začnem naplno pracovať. A partia? Veľmi dobrá. Zatiaľ som tu síce iba týždeň, ale cítil som sa tu fajn a verím, že to takto bude pokračovať aj naďalej.
Odohral som dva zápasy a cítil som sa v nich dobre. Komunikácia s obranou a so spoluhráčmi bola podľa môjho názoru dobrá. Verím, že máme pred sebou ešte kopec času na to, aby sme sa dokonale zohrali a stopercentne sa pripravili na nový ročník,“ vyjadril sa Trefil pre klubový web MFK Dukla.