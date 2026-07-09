Ružomberok naďalej posilňuje. Tímu dodá skúsenosti český obranca

Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok angažoval ďalšiu posilu. Liptáci sa dohodli na dvojročnej zmluve s českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy pôsobil v FK Mladá Boleslav. Predtým dva roky hrával za FK Parubice.
„Už aj z mladosti veľmi dobre poznám hlavného trénera Ružomberka Jaroslava Köstla a od neho som dostal ponuku, ktorá sa mi zapáčila. To bol hlavný dôvod môjho príchodu. V Ružomberku sa stavia pozmenený tím.
Chcel by som, aby mužstvo zasa hralo v top šestke a prišiel aj nejaký úspech. Chcem tímu pomôcť svojimi skúsenosťami, bojovnosťou i hernou organizáciou. Verím, že všetko si sadne a budú výsledky. Neprichádzam do neznámeho prostredia, je tu veľa chalanov z Čiech," uviedol pre TASR Kostka.