VIDEO: Slovan v príprave zdolal českého majstra. Slaviu zostrelil rýchly gól Šporara

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotnom prípravnom stretnutí v rakúskom Melku nad Slaviou Praha 1:0.
O výhre úradujúceho slovenského majstra nad českým šampiónom rozhodol gól Andraža Šporara zo 4. minúty.
Slavia mohla vyrovnať v 17. minúte, ale Danijel Šturm nepremenil pokutový kop.
Zverenci trénera Yayu Toureho si vo štvrtom zápase v rámci letnej prípravy pripísali druhé víťazstvo. Slovan zdolal „zošívaných“ už v treťom vzájomnom dueli v rade.
VIDEO: Víťazný gól Šporara
"Výsledkove sklamanie. Chceli sme vyhrať, aj keď si na tom v príprave toľko nepotrpíme. Hlavne v prvom polčase tam boli skvelé sekvencie. Mali sme penaltu, dali sme tyč. Škoda, že sme nevyužili nejakú z veľkých šancí, ktoré sme mali, "povedal klubovej televízii asistent trénera Slavie Milan Kerbr.
"V druhom polčase nám po prestriedaní trochu chýbala kvalita. Je to príprava, ideme ďalej. Máme tu strašne veľa nových chlapcov, veľa reprezentantov máme mimo," doplnil spolupracovník hlavného kouča Henricha Trpišovského.
V ďalšom prípravnom stretnutí nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu vysoko 0:4.
Hráči MFK Zemplín Michalovce remizovali s ukrajinským tímom FSC Bukovyna Černovice 1:1 a ďalší účastník Niké ligy FK Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0:3.
prípravné zápasy - sobota, 11. júl:
SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava 0:1
Gól: 4. Šporar
MFK Zemplín Michalovce - FSC Bukovyna Černovice 1:1 (1:1)
Góly: 33. Lemiško (z 11 m) - 10. Putrja
FK Železiarne Podbrezová - FC Petržalka 0:3 (0:1)
Góly: 13. Dovičovič, 69. Deligiannis (z 11 m), 77. Isaac
FK Humenné - FC Košice 0:1 (0:0)
Gól: 49. Mateáš