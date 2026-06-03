Nováčik súťaže obstál viac než dôstojne. Latku sme nastavili vysoko, zhodnotil tréner

Jedným z nováčikov v súťažiach riadených SFZ boli v ligovom ročníku 2025/2026 Raslavice. OFK SIM Raslavice sa vďaka dobrým výkonom v Majstrovstvách regiónu prebojovali do TIPOS III. ligy Východ.
Raslavickí futbalisti si v súťaži počínali veľmi dobre. Po úvodných rozpakoch sa výkonnosť mužstva stabilizovala a OFK sa pohyboval na popredných priečkach tabuľky. Po jesennej časti obsadil vynikajúce štvrté miesto.
Základ tímu tvorili odchovanci klubu, ktorých vhodne doplnili mladí hráči z Prešova. Ten do súťaže neprihlásil svoje B-mužstvo, a tak dostali talentovaní futbalisti príležitosť hosťovať v iných kluboch.
Raslavice ukončili jesennú časť III. ligy s bilanciou 13 zápasov, 7 víťazstiev a 6 prehier pri skóre 24:21. Na svoje konto si pripísali 21 bodov. Úspešní boli nielen na domácom ihrisku, kde stratili body iba po prehre s Košicami, ale bodovali aj na ihriskách súperov.
Počas zimnej prestávky k výrazným zmenám nedošlo. Aktívnu kariéru ukončil Matej Luščák, ktorý sa následne ujal funkcie tímového manažéra. Do Bardejova sa vrátil Michal Berecký a po zranení sa postupne vracal do hry aj Šimon Kukulský.
Jarnú časť súťaže začali Raslavičania domácou remízou s favorizovaným Humenným. To napokon ligu vyhralo a v budúcej sezóne bude pôsobiť v druhej lige.
Následne si priviezli bod aj zo štadióna Lokomotívy Košice. V ďalších stretnutiach sa striedali lepšie výsledky so slabšími. Tri body si z Raslavíc odviezli Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou, po bode za remízu získali Lipany a Stropkov.
Naopak, Šarišania si odniesli plný bodový zisk z Medzeva a z ihriska FC Košice B, remizovali v Sabinove aj na pôde Lokomotívy Košice.
Súťaž ukončili s bilanciou 26 zápasov, 10 víťazstiev, 5 remíz a 11 prehier. Súperom nastrieľali 46 gólov a 45 inkasovali. Zisk 35 bodov im napokon zabezpečil výborné šieste miesto.
Najlepším strelcom mužstva bol iba 22-ročný útočník a napriek mladému veku jeden z lídrov tímu Nikolas Lukáč. Na svoje konto si pripísal 13 presných zásahov.
V tesnom závese za ním skončil ďalší mladý hráč Frederik Katrinič s dvanástimi gólmi. Lukáč dostal počas zimnej prestávky ponuku na pôsobenie v druhej lige, rozhodol sa však zostať v Raslaviciach.
„Tretia liga bola pre nás najprv veľkým otáznikom, no myslím si, že ako nováčik sme obstáli viac než dôstojne. Som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť takéto pekné umiestnenie,“ zhodnotil sezónu Nikolas Lukáč.
V drese Raslavíc nastúpili brankári Švec, Kosobutskyi a Gábriš, obrancovia Grejták, Fertaľ, Terentiev, Žolták, Sabo, Olšavský, Furmanek a Varga, stredopoliari Kačmár, Stachura, Bohdan, Tvardzik, Bednár, Bank, Ernest a Kukulský, útočníci Lukáč, Katrinič, Zoš a Kovalchuk. Na jeseň ešte hrávali Valenčin, Yeromin, Gduľa, Luščák a Elias.
Tréner Daniel Vanta zhodnotil účinkovanie OFK SIM Raslavice v súťaži nasledovne:
„Pred týmto ligovým ročníkom nám veľa ľudí neverilo. Myslím si, že sme im svojimi výkonmi dali jasnú odpoveď. Na jar sme sa viac-menej zamerali sami na seba.
Aj preto už výsledkovo nebola sezóna taká úspešná ako na jeseň, no šieste miesto je vysoko nad naše pôvodné plány. Myslím si, že za nami zostal vydarený ročník.
Latku sme nastavili vysoko, ale v budúcej sezóne sa ju pokúsime posunúť ešte vyššie. Poďakovanie patrí hráčom, funkcionárom, sponzorom a všetkým, ktorí futbalu v Raslaviciach pomáhali.“