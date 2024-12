Manchestru City hrozí blamáž. Guardiola je pokojný, no začína počítať body

"Viem, že je to ťažké, v Lige majstrov je to ťažké, ale hráme naozaj dobre."

"Hrali sme dobre, naozaj veľmi dobre," povedal Guardiola novinárom. "Chýbala nám teda posledná prihrávka, posledná akcia, samozrejme, nejaké prechody sa stávajú, ale som na týchto hráčov hrdý, dali do toho všetko a snažili sa, teraz žijeme v tomto období a dúfam, že sa nám to podarí zmeniť a dosiahnuť výsledky.

"Čakajú nás dva zápasy. Potrebujeme možno jeden bod, jedno víťazstvo, posledný hráme doma. Situácia je takáto najmä kvôli zápasom proti Feyenoordu (keď City premrhalo vedenie 3:0 a remizovalo 3:3) a najmä Interu Miláno (remíza 0:0)," povedal Španiel.

"Ale naše tri zápasy vonku boli naozaj, naozaj, naozaj ťažké a musíte to akceptovať. Keď sa pozrieme späť, nezabúdame na to obdobie, viac si vážime to, čo sme urobili v minulosti než čo sa stane v budúcnosti."

City v nedeľu v Premier League hostí miestneho rivala Manchester United.