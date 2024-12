Tradiční francouzský klub je čtyřnásobným mistrem své země, přičemž naposledy oslavil mistrovský titul v sezoně 2020/21. Les Dogues jsou také pravidelným účastníkem evropských pohárů, v loňské sezoně to dotáhly až do čtvrtfinále Konferenční ligy, kde ale v těsném dvojzápase nestačily na anglickou Aston Villu. Díky 4. příčce v domácí Ligue 1 si Lille zajistilo kvalifikaci o Ligu mistrů, kde po Fenerbahce dokázalo udolat také pražskou Slavii a může si tak užívat boje v hlavní fázi. Zde je Lille po pěti kolech s bilancí tří výher, jedné remízy a jedné porážky na 10 bodech ve druhé desítce tabulky a má nakročeno do play-off. Za zmínku stojí především triumfy nad oběma celky z Madridu, szvítězilo Lille před vlastními fanouškya na půdě. V obou duelech se prosadil kanonýr. V posledním vystoupení pak Lille zvítězilo díky dvěma zásahům 20letého záložníkaa v případě dnešní výhry by postup francouzskému celku neměl uniknout. Lille navíc vstupuje do dnešního souboje ve skvělé formě, aktuálně je již 14 soutěžních zápasů neporaženo a v domácí soutěži je na 4. místě. O víkendu zdolali svěřencipřed vlastními fanouškyambiciózní, když výhru řídil dvěma zásahy obletovaný kanadský útočník, který je zároveň nejlepším střelcem celé Ligue 1.