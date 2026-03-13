Špinavý zákrok Gudasa a ďalšia zranená superhviezda. Mali sme reagovať, kajajú sa hráči Toronta

Hrala sa druhá tretina nočného zápasu Toronta s Anaheimom. Kapitán domácich, Auston Matthews, dostal prihrávku do veľkej príležitosti. Bol sám pred bránou, ale blížil sa k nemu obranca súpera a tak Matthews zvolil kľučku. Nedokončil ju. Gudas mu vystavil koleno a poslal ho na ľad.
Matthews sa zvíjal v bolestiach, zatiaľ čo Gudas vstal a korčuľoval ďalej. Pomsta za zranenie kapitána neprišla. V Scotiabank aréne sa ozýva hlasné bučanie.
Kapitán zranil kapitána. Český obranca dostal za zákrok päťminútový trest a rozhodcovia ho predčasne poslali do šatne. Fanúšikovia ho do nej vyprevadili hlasným bučaním.
VIDEO: Zákrok Gudasa na Matthewsa
Je to špinavý zákrok, reagoval tréner
Kanadskí fanúšikovia už majú Radka Gudasa plné zuby. Na olympijských hrách v Miláne im zranil kapitána Sidneyho Crosbyho. Vtedy však išlo o hru v rámci pravidiel.
Teraz v nočnom zápase NHL vyradil z hry kapitána „javorových listov“ z Toronta Austona Matthewsa.
„Je to špinavý zákrok,“ hneval sa po zápase tréner Craig Berube. „Liga sa na to určite pozrie a uvidí, akú suspendáciu mu prisúdi alebo ako sa rozhodne reagovať.“
Matthews odkorčuľoval za pomoci lekára a spoluhráča bez toho, aby kládol na zranenú nohu váhu. Zápas nedohral a následky jeho zranenia by mali Leafs špecifikovať počas piatku.
Tréner Ducks John Quenneville povedal, že zákrok jeho zverenca nebol úmyselný, ale reagoval reflexne.
Gudas má históriu hráča, ktorý predvádza zákroky na hrane pravidiel a občas aj za hranou.
V minulosti bol už niekoľkokrát suspendovaný a vynechal pre to dohromady 21 duelov. Najdlhšie sedel desať zápasov za seknutie do oblasti krku. V roku 2017 vtedy fauloval Mathieua Perreaulta.
„Je to niečo, čím je Radko Gudas známy,“ hovoril analytik TSN Frankie Corrado. „Má tendenciu vystrčiť koleno alebo dostať sa do pozície, kde môže zraniť hráča. Takto sa nemá robiť defenzívna práca.“
Mali sme reagovať, kajajú sa hráči Toronta
Vlna kritiky však okrem Gudasa prišla aj na hráčov Toronta.
Nikto sa svojho kapitána po škaredom zákroku nezastal a nevyzval obrancu Anaheimu na súboj. Na ľade vtedy boli ďalší štyria hráči – útočníci William Nylander a Easton Cowan a obrancovia Morgan Rielly a Brandon Carlo.
Prístup hráčov domáceho mužstva sa nepáčil fanúšikom ani trénerovi.
„Mali sme mať štyroch hráčov, ktorí niečo spravia, ale nestalo sa to,“ hovoril Berube.
Zodpovednosť po zápase prevzal obranca Rielly: „Samozrejme, bol to špinavý hit. V tom momente som nevidel, aký vážny zákrok to bol, ale beriem za to plnú zodpovednosť. Mal som byť prvým, ktorý zareaguje.“
Na reakciu sa pýtali aj Williama Nylandera. Ten tiež tvrdil, že hit nevidel.
„Viem, že som mu prihral puk, ale nevidel som, čo sa tam stalo. Nezachytil som vážnosť situácie, zrejme som mal do Gudasa skočiť.“
Musíte ukázať, že vám záleží na spoluhráčovi
JD Bunkis, ktorý má podcast o mužstve Leafs napísal, že „v normálnom tíme by Gudas potreboval policajnú eskortu na to, aby sa dostal z ľadu, zatiaľ čo hráči Toronta sa len pozerali“.
„Čo je zle s Leafs a prečo nevedia na takéto veci reagovať?“ pýtal sa expert kanadského Sportsnetu Nick Kypreos.
„Je jedno, kto bol na ľade, ale musíte ukázať, že vám záleží na spoluhráčovi oveľa viac, ako to ukázali títo štyria hráči. Nie je to veda. Pozrite sa na Tampu a Floridu, záleží im na sebe, vedia sa za seba pobiť a vyhrali Stanley Cupy.“
Viacerí hráči povedali, že tréner ich pasivitu adresoval cez prestávku po druhej tretine. Jeho slová si zobrali k srdcu a odpovedali v záverečnej časti hry.
Maple Leafs využili päťminútovú presilovku dvakrát, hrali agresívnejšie, vyvolávali šarvátky a nakoniec aj zvíťazili 6:4. Pripísali si prvú výhru od tretieho februára.
VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Anaheim
Anaheim je momentálne lídrom Pacifickej divízie. 17 zápasov do konca základnej časti má náskok jeden bod pred Vegas a tri body pred Edmontonom.
Dá sa očakávať, že v najbližšom období bude hrať bez kapitána Gudasa, ktorého by nemal minúť dodatočný trest.
