Strelec ako neuveriteľný hráč? Asi je to prehnané, no tréner vie, prečo to robí, tvrdí expert

Príchod slovenského útočníka Davida Strelca do Middlesbrough FC sprevádzali veľké očakávania a značný rozruch. Realita jeho prvej sezóny v anglickej Championship je však zatiaľ zložitejšia.
„Útočníci často potrebujú čas, aby si zvykli na tempo a fyzickosť súťaže,“ vysvetľuje CRAIG JOHNS z portálu Teesside Live, ktorý sa dlhodobo špecializuje na dianie v Middlesbrough FC.
Podľa neho je preto zatiaľ priskoro robiť definitívne závery o tom, či slovenský reprezentant naplní potenciál, ktorý v ňom klub videl.
David Strelec v lete 2025 prestúpil zo Slovana do Middlesbrough FC. Do akej miery naplnil očakávania?
Očakávania boli v prípade Strelca vysoké a jeho príchod sprevádzalo veľké nadšenie. Klub ho sledoval dlhodobo a pokúšal sa ho získať už v predchádzajúcom januári. Keď zaňho napokon zaplatil 6,5 milióna libier, okamžite sa naňho vytvoril tlak.
Navyše ešte predtým, než odohral za Boro jediný zápas, strelil ten veľký gól za národný tím proti Nemecku, čím očakávania ešte viac zvýšil. V tomto kontexte by sa jeho doterajších päť gólov dalo považovať za sklamanie.
Možno je to však trochu nespravodlivé, pretože v Middlesbrough aj v Championship (druhá liga v Anglicku, pozn. red.)sme už mnohokrát videli, že najmä útočníci potrebujú čas, aby si zvykli a adaptovali sa.
Strelec bol v úvode roka vyradený z hry pre zranenia, vynechal viacero zápasov a okolo neho panovalo zvláštne ticho. Nemali ste vtedy pochybnosti?
Jedna vec, ktorú ma posledné roky v Middlesbrough naučili, je neodpisovať hráčov príliš rýchlo. Myslím si, že väčšina fanúšikov Boro to vníma rovnako.
Jeho úvodná časť v klube bola do veľkej miery frustrujúca a nebol takým prínosom, v aký sme dúfali – a určite ani takým, aký by si predstavoval on sám. Prestup z cudzej ligy do Championship však môže vyžadovať čas, pretože tempo hry je tu oveľa rýchlejšie a fyzická náročnosť výrazne vyššia.
Keď k tomu pripočítame zranenia, ktoré ho pribrzdili práve v čase, keď sa snažil dostať do formy, bolo vždy rozumnejšie dopriať mu čas, než robiť unáhlené závery.
Tréner Kim Hellberg povedal: „Je to neuveriteľný hráč.“ Nie je to prehnané?
Do určitej miery možno áno. Kim Hellberg je však výborný manažér a presne vie, čo robí, keď takéto veci hovorí verejne. Niektorí útočníci veľmi profitujú z dôvery a sebavedomia – keď o vás tréner takto hovorí, určite to pomáha.
Na druhej strane, Boro nezaplatí také peniaze za hocijakého hráča. V Strelcovi videli veľký talent a budú dúfať, že Hellberg dokáže nájsť spôsob, ako ho naplno rozvinúť.
Ako rýchlo sa útočník adaptoval na nové prostredie?
Čo sa týka života mimo ihriska, je ťažké to presne posúdiť. Stále si myslím, že jeho angličtina nie je veľmi dobrá, a preto sme s ním zatiaľ nemali možnosť urobiť rozhovor. Klub ho v tomto smere pomerne chráni.
Kim Hellberg nedávno poznamenal, že začína pôsobiť šťastnejšie a komfortnejšie vo svojom okolí, čo môže naznačovať, že adaptácia neprišla úplne rýchlo.
VIDEO: Prvý gól strelca v drese Middlesbrough
Na ihrisku to bolo náročnejšie. Nepomohli ani zranenia a ani situácia pod vedením predošlého trénera Roba Edwardsa, ktorý nedokázal úplne správne nastaviť ofenzívny herný plán tímu.
Strelec sa preto nedostal do pravidelného zápasového rytmu až do príchodu Hellberga. Ako som už spomenul, tempo a fyzickosť Championship sú v porovnaní s mnohými ligami sveta veľmi špecifické a náročné.
Pamätám si jeden z jeho skorších rozhovorov na Slovensku, kde spomínal, že aj drobnosti – napríklad situácie, ktoré by boli na Slovensku jasným faulom – sa v Anglicku často nechávajú pokračovať, pretože tu tolerujeme viac fyzického kontaktu.
Ako ste vnímali Strelca pred jeho príchodom do Middlesbrough? Verili ste, že uspeje?
Vždy je to ťažké odhadnúť. Klamal by som, keby som tvrdil, že mám detailný prehľad o slovenskom futbale. Ako každý fanúšik, keď sa objaví spojenie s novým hráčom, začnete si robiť prieskum – pozriete si zostrihy, pýtate sa odborníkov.
Náborové oddelenie Boro má dobrú povesť v objavovaní talentov, takže sme mali určitú dôveru aj v ich úsudok. Ale ako som už spomenul, pri Championship je vždy ťažké predvídať, ako sa hráč prispôsobí, kým tu skutočne nezačne hrať.
Čo dnes Strelec znamená pre Middlesbrough FC?
Je dôležitým členom kádra a čoraz viac sa zapája do hry v období, keď tím čaká deväť kľúčových zápasov do konca sezóny. Momentálne má bilanciu - dva góly v posledných troch zápasoch a celkovo je v hre oveľa viac viditeľný než na začiatku po príchode.
Middlesbrough má skvelú pozíciu v boji o postup a klub bude dúfať, že Strelec prispeje ďalšími gólmi, ktoré im pomôžu postúpiť späť do Premier League.
Kde vidíte Strelca o tri roky? Aký je jeho strop?
Veľa bude závisieť od toho, kde sa Middlesbrough ocitne. Ak sa im nepodarí postúpiť, očakával by som, že Strelec bude v budúcej sezóne výrazne lepší, keďže si už zvykne na Championship, a môže byť jedným z kľúčových hráčov.
Ak sa však klubu podarí postúpiť, je pravdepodobné, že príchod nového útočníka bude jednou z hlavných priorít. Potom bude záležať na tom, ako Strelec zareaguje na konkurenciu a či dokáže spraviť ďalší krok.
Vzhľadom na jeho zakončenie a technickú kvalitu si mnohí myslia, že by mu Premier League mohla dokonca vyhovovať viac, pretože tam má hráč často o niečo viac času na prácu s loptou než v Championship.
Má schopnosti na to, aby o tri roky bol hráčom Premier League. Otázkou zostáva, či má aj potrebnú mentalitu a fyzické parametre – to sa ešte ukáže.
Akú reputáciu má Strelec v Anglicku?
Mimo Middlesbrough zatiaľ výraznejšie neupútal anglickú futbalovú verejnosť. Fanúšikovia Boro mu prirodzene veľmi držia palce a chcú, aby uspel, no pre mnohých anglických fanúšikov je stále pomerne neznámym hráčom. Dôvodom je najmä to, že v tejto sezóne zatiaľ nemal dostatočne veľký vplyv, aby na seba výraznejšie upozornil.
Kam by ste ho zaradili medzi útočníkmi v anglickej druhej lige? Patrí medzi najlepších?
Momentálne je ťažké to tvrdiť. Má na to potenciál, ale vo svojej prvej sezóne ho zatiaľ nepodložil dostatočne konzistentnými výkonmi. Najjednoduchším meradlom pre útočníka sú góly. V tomto smere ich má päť, čo ho radí na spoločné 59. miesto v súťaži.
Ako by ste ho hodnotili na stupnici od 1 do 10 v tejto sezóne?
Toto hodnotenie sa môže výrazne zmeniť, ak bude mať silný záver sezóny a pomôže Middlesbrough k postupu. Ak však odhliadneme od všetkých okolností a pozrieme sa len na celkový vplyv z hľadiska gólov a výkonov, je ťažké dať mu viac než 4 z 10. Zatiaľ nestrelil dostatok gólov a v zápasoch mal problém výraznejšie sa presadiť. Ako som však spomínal, existuje viacero faktorov, ktoré to vysvetľujú.
Aký je váš osobný dojem z neho? Máte s ním osobnú skúsenosť?
Zatiaľ sme s ním nemali žiadnu priamu interakciu. Klub ho väčšinou drží mimo mediálneho priestoru, s výnimkou situácií, keď je to povinné – napríklad po nedávnom víťazstve nad Birmingham City, keď poskytol rozhovor pre televíziu Sky Sports.
Pokiaľ ide o môj dojem, vidím v ňom dobrého futbalistu s inteligentným pohybom, dobrou technikou a sebavedomým zakončením. Nie je to typ hráča, ktorý si bude vytvárať šance sám tým, že prejde cez viacerých súperov.
Potrebuje servis od spoluhráčov. A práve v tomto smere ho Middlesbrough zatiaľ trochu sklamalo – tím sa stále učí jeho hru a on ich. Jeho nedávny gól proti Birminghamu ukázal, čo dokáže, keď dostane loptu do správnych priestorov.
Do akej miery si už získal fanúšikov Middlesbrough?
Povedal by som, že verdikt zatiaľ nepadol. Fanúšikovia Boro by ho radi mali radi – vlastne chcú mať radi všetkých svojich hráčov. Väčšina z nich mu dá aj potrebný čas a určite ho úplne neodpíšu.
Ak si však má fanúšikov definitívne získať, musí ich ešte presvedčiť, že má dostatočnú kvalitu. Pomôžu tomu najmä ďalšie góly. Ak medzi dneškom a koncom sezóny pridá niekoľko dôležitých zásahov a pomôže Middlesbrough ukončiť deväťročné čakanie na návrat do Premier League, môže sa stať hrdinom.