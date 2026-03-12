Šokujúco zlá vizitka tímov z najlepšej ligy sveta: Traja giganti čelia takmer neriešiteľnej úlohe

„Anglický futbal je opäť na vrchole.“ Tak znela jedna z najčastejších viet po ligovej fáze Ligy majstrov, v ktorej päť zo šiestich klubov z Premier League skončilo v prvej osmičke.
Znamenalo to priamy postup do osemfinále a zároveň potvrdenie dominantného postavenia najbohatšej ligy sveta.
Stačil však jeden týždeň a obraz sa dramaticky zmenil.
V prvých osemfinálových zápasoch Ligy majstrov totiž ani jeden anglický klub nevyhral. Liverpool prehral v Istanbule s Galatasarayom 0:1, Manchester City podľahol Realu Madrid 0:3, Tottenham dostal od Atlética Madrid päť gólov (2:5) a Chelsea rovnako inkasovala päťkrát v Paríži proti PSG (2:5).
Arsenal remizoval v Leverkusene 1:1 a Newcastle doma rovnakým výsledkom s Barcelonou.
Na papieri to vyzerá ešte tvrdšie: štyri prehry, dve remízy a skóre 6:16.
Šokujúco zlá vizitka
Britské médiá reagovali okamžite. The Telegraph to pomenoval bez diplomacie:
„Toto je šokujúco zlá vizitka anglických klubov.“ Denník pripomenul aj kontrast s ligovou fázou, v ktorej anglické tímy prehrali iba 9 z 50 zápasov. O to tvrdšie vyznieva realita osemfinále.
Podobný tón zvolil aj Sky Sports, ktorý upozornil na jednoduchý fakt: „Šestica z Premier League bez výhry v osemfinále Ligy majstrov.“ Z pohľadu televízie sa navyše tri tímy – Manchester City, Chelsea a Tottenham – dostali pred odvetami do takmer neriešiteľnej situácie.
Nie je to len o výsledkoch. Zápasy ukázali aj niečo nepríjemné – že keď sa tempo a kvalita v Európe vyrovnajú, rozdiely medzi ligami sa zmenšujú. A niekedy dokonca miznú.
Tréner Arsenalu Mikel Arteta po remíze v Leverkusene priznal, že jeho tím nezvládol rozhodujúce momenty zápasu.
Nechali sa nachytať
„Neboli sme pripravení. Vedeli sme, že to môžu urobiť, a napriek tomu sme sa nechali nachytať,“ povedal po inkasovanom góle zo štandardnej situácie.
Podobne otvorený bol po prehre 0:3 na štadióne Santiaga Bernabéu aj tréner Manchesteru City Pep Guardiola, ktorý konštatoval:
„Nehrali sme tak zle, aby sme prehrali 0:3.“
Takéto vety sa v Lige majstrov objavujú často. Väčšinou sú však vysvetlením pre tesnú prehru, nie pre výsledok, ktorý výrazne komplikuje postup.
Zaujímavé je, že slabý týždeň prišiel práve v čase, keď sa Premier League zdá byť najbližšie k zisku piateho miesta v Lige majstrov pre budúcu sezónu. Nový systém UEFA totiž prideľuje dve dodatočné miesta krajinám s najlepšími výsledkami v európskych pohároch.
Stále na čele
Anglicko je zatiaľ stále na čele koeficientového rebríčka s priemerom 22,513 bodu, čo je približne o 4,5 bodu viac než Španielsko a ešte viac než má Nemecko. V Európe navyše stále pôsobí deväť anglických klubov.
To znamená, že situácia je stále pod kontrolou. Ale už nie tak pohodlná, ako sa zdala ešte pred pár týždňami.
História navyše ukazuje, že náskok môže zmiznúť rýchlejšie, než sa zdá. V sezóne 2023/24 sa tiež zdalo, že Anglicko má dodatočné miesto prakticky isté. Potom však Arsenal a Manchester City vypadli vo štvrťfinále Ligy majstrov, Manchester United a Newcastle skončili poslední v skupinách a ďalšie anglické tímy postupne končili v Európskej lige.
Dobrá správa?
Futbal má zvláštnu schopnosť pripomínať pokoru práve vtedy, keď sa zdá, že všetko funguje.
Premier League zostáva najbohatšou, najpopulárnejšou a možno aj najzábavnejšou ligou sveta. No tento týždeň ukázal, že dominancia v marketingu a financiách automaticky neznamená dominanciu na ihrisku.
A možno je to pre anglický futbal aj dobrá správa. Pretože Liga majstrov je najzaujímavejšia práve vtedy, keď si nikto nemôže byť ničím istý.