Zaznělo na tiskovce:



Nuri Şahin (trenér Dortmundu): Pokud vyhrajeme, uděláme velký krok k umístění mezi nejlepšími osmi. Barcelona jsou naším tabulkovým sousedem a my chceme zvítězit. Tady není favorit, my hrajeme na stejném levelu. Máme schopnosti tento zápas vyhrát. Velkou roli bude hrát, v jakém rozpoložení nás utkání zastihne. Samozřejmě chceme jít v Lize mistrů daleko. Prvním krokem bude skončit mezi nejlepšími osmi v ligové fázi.



Hansi Flick (trenér Barcelony): Budeme hrát na fantastickém stadionu s neuvěřitelnou atmosférou, ale mám plnou důvěru v tým a to, co děláme. Musíme zůstat kompaktní, abychom tento zápas vyhráli. Ztráta dvou bodů (víkendová remíza s Betisem) hodně bolí. Jsou tam některé věci, na kterých musíme zapracovat. Ale máme potenciál a jsem přesvědčen, že můžeme dosáhnout velkých věcí. Věřím, že můžeme Dortmund porazit a hrát dobře.