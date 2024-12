Barcelona dobyla Dortmund, Flickovi vyšlo striedanie: Sme trochu ako rodina

Barcelona aj Dortmund mali pred zápasom zhodný počet 12 bodov, obom tak išlo o veľa. V prvom polčase sieť nerozvlnil ani jeden z tímov, no po zmene strán nasledovala menšia prestrelka.

V drese hostí sa v 53. minúte presadil Raphinha, na čo o sedem minút odpovedal Serhou Guirassy z pokutového kopu. Pätnásť minút pred koncom šli do vedenia opäť Katalánci zásluhou striedajúceho Ferrana Torresa, no za domácich znovu vyrovnal Guirassy.

Rozhodujúci moment nastal v 85. minúte, keď Torresa vysunul Lamine Yamal. "Je to jeden z tých zápasov, ktorý formuje tím. Núti nás to držať spolu. Vedeli sme, aké je to trpieť, ale namiesto toho, aby sme sa rozpadli, sme reagovali veľmi dobre," konštatoval strelec víťazného gólu po stretnutí.

Tréner "blaugranas" Hansi Flick po zápase neskrýval radosť. "Premýšľame od zápasu k zápasu a zatiaľ sme boli veľmi úspešní. Je jasné, že tím stojí pri sebe a je pripravený dať do každého zápasu všetko.

Sme tak trochu ako rodina. Klub robí veľa vecí správne. Samozrejme, že máme veľké ciele, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu," uviedol pre portál uefa.com.

Na adresu "žolíka" Torresa dodal: "Veľmi sa z neho teším. Vždy má skvelý prístup, rovnako ako Fermin Lopez. Vždy je pozitívny, aj keď je zranený."