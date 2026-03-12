VIDEO: Portugalčanovi hrozí za strčenie podávača lôpt trest. Toto nie som ja, povedal

Pedro Neto z Chelsea FC (vpravo) objíma chlapca podávajúceho lopty, ktorého predtým strčil.
Pedro Neto z Chelsea FC (vpravo) objíma chlapca podávajúceho lopty, ktorého predtým strčil. (Autor: TASR/AP)
12. mar 2026 o 17:34
Bolo začaté disciplinárne konanie proti Pedrovi Netovi za nešportové správanie sa.

Portugalčan Pedro Neto z FC Chelsea čelí hrozbe trestu zo strany Európskej futbalovej únie.

UEFA voči nemu začala vo štvrtok disciplinárne konanie po tom, ako si 26-ročný krídelník v stredajšom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Paríža St. Germain neudržal nervy a sotil podávača lôpt.

„Bolo začaté disciplinárne konanie proti Pedrovi Netovi za nešportové správanie sa. Disciplinárne orgány UEFA čoskoro rozhodnú v tomto prípade,“ uvádza sa vo vyhlásení UEFA.

VIDEO: Neto strčil podávača lôpt

Podávač nechcel podať Netovi loptu, tak ho portugalský reprezentant odstrčil, mladík stratil rovnováhu a spadol na zem. Chelsea v tom momente prehrávala 2:4, napokon podľahla obhajcovi trofeje 2:5.

Incident viedol k hromadnej šarvátke, do ktorej sa zapojili hráči oboch tímov. Neto sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil a podávačovi lôpt daroval svoj dres.

„Prehrávali sme a v návale emócií som chcel rýchlo dostať loptu, aby som ju mohol rozohrať, a tak som ho trochu odstrčil,“ povedal pre TNT Sports. „Toto nie som ja.

VIDEO: Zostrih zápasu Paríž - Chelsea

Stalo sa to vo vypätej chvíli a chcem sa za to ospravedlniť. Je mi to skutočne ľúto,“ citovala agentúra AFP Neta, ktorý v 42 tohtosezónnych dueloch vo všetkých súťažiach strelil desať gólov.

V prípade trestu by mohol chýbať anglickému klubu v utorkovej odvete v Londýne.

