Arbeloa verí, že najväčšia hviezda Realu bude pripravená na odvetu proti City

Tréner futbalistov Realu Madrid Alvaro Arbeloa je presvedčený, že Kylian Mbappé bude k dispozícii v odvete osemfinále Ligy majstrov na pôde Manchestru City.
„Biely balet“ vyhral prvý duel 3:0 vďaka hetriku Federica Valverdeho.
„Jeho stav sa každý deň zlepšuje. Nebude hrať v sobotu s Elche, ale som si istý, že pocestuje do Manchestru,“ uviedol Arbeloa o francúzskom útočníkovi, ktorého trápi zranenie ľavého kolena.
Mbappe strelil v 33 zápasoch prebiehajúcej sezóny za Real 38 gólov. Informovala agentúra AFP.