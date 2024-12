Opora Dortmundu sa zvíjala vo veľkých bolestiach. Sklamanie z prehry vystriedali obavy

DORTMUND. Bola to posledná akcia zápasu. Na centrovanú loptu z priameho kopu Pascala Großa vyskočil v šestnástke Barcelony stopér Nico Schlotterbeck.

K Schlotterbeckovi okamžite pribehli spoluhráči. Nemecký reprezentant sa zvíjal vo veľkých bolestiach. Niekoľko minút ho ošetrovali a potom ho zdravotníci odniesli zo štadióna na nosidlách. Odprevádzal ho potlesk, no futbalista trpel a rukami si zakrýval tvár.

Pre Borussiu je to krutý úder, keďže pre zranenie už absentujú ďalší obrancovia Niklas Süle a Waldemar Anton a tréner Nuri Sahin musel aj proti Barcelone improvizovať.

"Dúfam, že to nie je príliš zlé. Na ihrisku ho to určite veľmi bolelo," vravel pre DAZN kapitán Borussie Emre Can.

S obavami reagoval aj tréner Sahin: "Zatiaľ nepoznám diagnózu. Bola by katastrofa, keby tiež vypadol. Videl som televízne zábery, samozrejme, že to nevyzeralo dobre."

Na sociálne sieti X sa objavilo video, ako futbalistu o 23.40 naložili do sanitky a odviezli do nemocnice. V rukách držal mobilný telefón.