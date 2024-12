Hrať proti Sparte? Nebolo to jednoduché, priznal Hancko. Rozhodlo 90 sekúnd hrôzy

„Rozhodne si nemyslím, že už sme tam. Bude to ešte ťažké. My zostávame pokorní, no na to, čo sme doteraz dosiahli, som dosť hrdý,“ podčiarkol Friske.

Aj Hancko mal po zápase pochopiteľne dobrú náladu. „Naším cieľom je ísť do play off a verím, že sa nám to podarí. Vieme, že to máme vo vlastných rukách, a to je super. Keby sme bodovali, bolo by to jasné. Možno bude stačiť aj tých desať, ale to teraz nevieme. Som rád, že posledný zápas Ligy majstrov tento rok sme zakončili víťazstvom, ktoré bolo veľmi dôležité,“ dodal Hancko.

Rátajú sa iba víťazstvá

Pre Spartu je postup do playoff už len v rovine snov a teórie. Český klub má na konte 4 body a na postupujúcu 24. priečku stráca štyri body.

V januári by tak musel bodovať proti silným súperom. Čaká ho ešte Inter Miláno a Bayer Leverkusen. „Šanca je veľmi malá, už je to naozaj ťažké. Musíme to ešte po Vianociach skúsiť, ale teraz sa už sústredíme na ligu,“ vravel tréner Lars Friis.