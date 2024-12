BSC Young Boys Fotbalový celek z hlavního města Švýcarska Bernu je v posledních letech relativně pravidelným účastníkem Ligy mistrů, ještě nikdy se ale nedostal ze skupinové fáze. A na postup to teda nevypadá ani letos, Young Boys jsou totiž po pěti kolech na posledním šestatřicátém místě a s hrozivým skóre 2:17 bojují na dálku se Slovanem Bratislava jen o to, kdo bude úplně poslední. Nejblíže bodům byli hráči YB v zápasech proti Interu Milán nebo Šachtami Doněck, v obou duelech ale prohráli o gól a na jakýkoli bod i nadále čekají. Úplně první dvě utkání v letošním ročníku milionářské soutěže černožlutí jasně prohráli, což stálo místo původního trenéra Rahmena. Toho sice na začátku října nahradil Joel Magnin, po jeho vedením ale přišly zmiňované porážky od Interu i Šachtaru a naposledy debakl s Atalantou 1:6. V prosinci zatím švýcarský klub naskočil do tří střetnutí, v prvním duelu porazil St. Gallen 3:1, následně s obtížemi v domácím poháru postoupil přes druholigový Schaffhausen a naposledy padl se Sionem 1:3. Jedinou branku Young Boys vstřelil v nastavení druhé půle Joel Monteiro.

BSC Young Boys Fotbalový celek z hlavního města Švýcarska Bernu je v posledních letech relativně pravidelným účastníkem Ligy mistrů, ještě nikdy se ale nedostal ze skupinové fáze. A na postup to teda nevypadá ani letos, Young Boys jsou totiž po pěti kolech na posledním šestatřicátém místě a s hrozivým skóre 2:17 bojují na dálku se Slovanem Bratislava jen o to, kdo bude úplně poslední. Nejblíže bodům byli hráči YB v zápasech proti Interu Milán nebo Šachtami Doněck, v obou duelech ale prohráli o gól a na jakýkoli bod i nadále čekají. Úplně první dvě utkání v letošním ročníku milionářské soutěže černožlutí jasně prohráli, což stálo místo původního trenéra Rahmena. Toho sice na začátku října nahradil Joel Magnin, po jeho vedením ale přišly zmiňované porážky od Interu i Šachtaru a naposledy debakl s Atalantou 1:6. V prosinci zatím švýcarský klub naskočil do tří střetnutí, v prvním duelu porazil St. Gallen 3:1, následně s obtížemi v domácím poháru postoupil přes druholigový Schaffhausen a naposledy padl se Sionem 1:3. Jedinou branku Young Boys vstřelil v nastavení druhé půle Joel Monteiro.