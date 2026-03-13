Odermatt sa posúva v historických tabuľkách. Veľký glóbus získal už piaty raz po sebe

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Zjazd mužov v Courcheveli (po 30 jazdách):
1.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
1:47,26 min
2.
Giovanni Franzoni
Taliansko
+ 0,09 s
3.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,31 s
4.
Stefan Rogentin
Švajčiarsko
+ 0,46 s
5.
Raphael Haaser
Rakúsko
+ 0,74 s
6.
Daniel Hemetsberger
Rakúsko
+ 0,95 s
/Správu aktualizujeme/
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt spečatil už šesť pretekov pred koncom sezóny Svetového pohára 2025/2026 zisk veľkého krištáľového glóbusu.
V piatkovom zjazde vo francúzskom Courcheveli figuruje po jazdách prvých 30 pretekárov na treťom mieste a získa potrebné body, vďaka ktorým zvýši svoj náskok pred Lucasom Braathenom na viac než 600 bodov.
Na zjazdovke L'Éclipse mieri za víťazstvom Rakúšan Vincent Kriechmayr, ktorý bol o deväť stotín rýchlejší než priebežne druhý Talian Giovanni Franzoni.
Stále len 28-ročný Odermatt ovládol celkové poradie SP piatykrát po sebe, vďaka čomu poskočil v historických tabuľkách na druhé miesto.
Rovnako päť veľkých glóbusov má vo svojej zbierke aj Luxemburčan Marc Girardelli, pričom rekord drží osemnásobný šampión Marcel Hirscher.
Rodák zo švajčiarskeho Stansu má po piatkových pretekoch istý aj malý glóbus za zjazd. Podarilo sa mu to tretíkrát po sebe, pričom v doterajšom priebehu sezóny ovládol kráľovskú disciplínu až päťkrát.