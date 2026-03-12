VIDEO: Emócie v Paríži vybuchli. Hráč Chelsea sa ospravedlnil, že strčil podávača

Pedro Neto sa ospravedlnil za strčenie podávača lôpt
Pedro Neto sa ospravedlnil za strčenie podávača lôpt (Autor: TASR/AP)
12. mar 2026 o 11:39
Za incident chlapcovi daroval dres.

Futbalista Pedro Neto z Chelsea sa ospravedlnil za strčenie podávača lôpt v závere stredajšieho stretnutia Ligy majstrov na ihrisku Paríž Saint-Germain.

Záložník v nastavení zápasu, ktorý domáci obhajcovia trofeje vyhrali 5:2, strčil do chlapca v snahe získať rýchlo loptu, až spadol do reklamných panelov.

Incident vyvolal hromadnú strkanicu hráčov oboch tímov, od rozhodcu ale Neto v zápase žiadny trest nedostal.

"Chcem sa ospravedlniť za to, čo sa stalo na ihrisku," povedal Neto v televíznom rozhovore po zápase.

VIDEO: Neto strčil podávača lôpt

"V emóciách zápasu, v ktorom sme prehrávali, som chcel vziať loptu a trochu do neho strčil. Videl som, že som mu ublížil, a je mi to ľúto. Taký nie som. Už som hovoril aj s ním, ospravedlnil som sa a dal som mu dres. Chápal ma a prijal to," dodal.

Za incident sa ospravedlnil aj tréner Liam Rosenior, ktorého zverenci v Paríži dvakrát dotiahli vedenie domácich.

V závere zápasu ale trikrát inkasovali a frustráciu po záverečnom hvizde len ťažko znášali.

Brankár Filip Jörgensen po skončení zápasu zamieril okamžite do šatní a spoluhráči ho museli presvedčiť, aby zostal na ihrisku na tradičnej ďakovačke fanúšikom.

VIDEO: Zostrih zápasu Paríž - Chelsea

