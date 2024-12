Hancko bude čeliť svojmu bývalému klubu z Prahy. Šlágrom duel v Dortmunde

Barcelona rozbehla sezónu famózne, no v polovici novembra prišla pre mužstvo trénera Hansiho Flicka prvá mierna kríza. "Blaugranas" zvíťazili od 10. novembra iba v dvoch zápasoch zo šiestich, no v Lige majstrov majú svoju pozíciu pevnú.

Nadviazať na novembrový comeback proti Manchestru City budú chcieť hráči Feyenoordu Rotterdam so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom. Dvadsaťšesťročný obranca si premiérovo zahrá proti bývalému tímu AC Sparta Praha.

Barcelončanom patrí tretie miesto o skóre pred Dortmundom a s trojbodovou stratou na zatiaľ stopercentný Liverpool. Až päť zo šiestich zakopnutí Barcelony prišlo v tomto ročníku na ihrisku súpera.

Naposledy počas víkendu to bola remíza 2:2 s Betisom Sevilla. "Máme kvalitu na to, aby sme vyhrali každý zápas, ale musíme to aj ukázať. Vo vonkajších zápasoch musíme byť oveľa silnejší," uviedol Flick.

Návrat po troch rokoch ako súper zažije v Signal Iduna Parku poľský útočník Robert Lewandowski. Bývalý zakončovateľ "žlto-čiernych" naposledy nastúpil proti Borussii ešte počas pôsobenia v Bayerne Mníchov (4. decembra 2021) a prezentoval sa dvoma gólmi.

Pol roka predtým sa v Allianz aréne blysol hetrikom do siete Dortmundu, čo bolo ešte pod vedením Flicka.

Tridsaťšesťročný kanonier prežíva vydarený ročník, keď so siedmimi presnými zásahmi kraľuje strelcom LM a 16 gólov v rovnakom počte odohratých zápasov ho drží na čele strelcov aj v španielskej La Lige.