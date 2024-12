ONLINE: Benfica Lisabon - Bologna FC dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Portugalská Benfica se řadí mezi největší a nejúspěšnější kluby své země, což potvrzuje rekordních 38 ligových titulů. Orli jsou také ostříleným účastníkem evropských pohárů, kde zažili největší úspěchy v 60. letech minulého století. V loňské sezoně se Benfica prokousala do čtvrtfinále Evropské ligy, kde jí ale stopku vystavilo po pokutových kopech francouzské Marseille. V domácí soutěži se musela Benfica sklonit před městským rivalem Sportingem a s desetibodovou ztrátou brala konečné 2. místo. Do nového ročníku už Orly vede po konciportugalský stratéga jeho svěřenci jsou ve skvělé formě, aktuálně táhnou sérii pěti výher v řadě a v domácí soutěži prohráli pouze v úvodním kole. Naposledy Orli zdolali na domácí půdě zdolali. V ligové tabulce je tak Benfica na 2. místě s dvoubodovou ztrátou na Sporting, ten má ale odehráno o zápas více. V Lize mistrů jsou Orli po pěti utkáních s bilancí tří výher a dvou porážek ve druhé desítce tabulky a bojují o přímý postup do osmifinále. Za zmínku stojí vysoká domácí výhranad. Naposledy dokázali po velkém obratu v poslední desetiminutovce zvítězit. Ve skvělé formě je po přestupu z Galatasaraye turecký křídelník, který se prosadil také v posledním ligovém zápase.