Keď im súper dá priestor, spôsobia mu problémy. Bodö stojí na prahu štvrťfinále

Futbalisti nórskeho klubu FK Bodö/Glimt neprestávajú udivovať svojimi výkonmi v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov.
Severania prežívajú rozprávkovú premiéru v najprestížnejšej klubovej súťaži, v ktorej stoja už na prahu štvrťfinále.
Výrazným spôsobom k postupu medzi najlepšiu osmičku ich priblížil stredajší domáci triumf 3:0 v úvodnom dueli osemfinále proti portugalskému Sportingu Lisabon.
Bodö načrtlo svoj veľký potenciál už v uplynulej edícii Európskej ligy UEFA, v ktorej ich zastavil až pred bránami finále anglický Tottenham.
Pri svojej prvej účasti medzi svetovou elitou v rámci LM už Nóri predviedli šokujúce výsledky na ceste do osemfinále. V rámci ligovej fázy doma prekvapivo zdolali Manchester City (3:1)
V záverečnom kole zvíťazili na pôde Atletica Madrid (2:1) a futbalový svet ohromili aj v play off o postup do osemfinále, v ktorom dvakrát triumfovali nad minuloročným finalistom LM Interom Miláno (3:1 doma, 2:1 vonku).
VIDEO: Zostrih zápasu FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon
Žreb im prisúdil papierovo najprijateľnejšieho súpera s vyhliadkami na postup do štvrťfinále, čo Bodö/Glimt naplno využilo už v úvodnom dueli, ktorý viedlo slovenské rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Ivanom Kružliakom.
Domáci položili základ úspechu dvoma gólmi v prvom dejstve. Najskôr sa po polhodine hry presadil z penalty stredopoliar Sondre Fet a v nadstavení pridal gól útočník Ole Blomberg.
Vynikajúcu východiskovú pozíciu pred odvetou v hlavnom meste Portugalska zariadil pre svoj tím dánsky zakončovateľ Kasper Högh, ktorý prežíva životnú sezónu a má v nej na konte 17 ligových gólov a päť presných zásahov v LM. Presadil sa v spomínaných stretnutiach proti ManCity (2x), Atleticu a Interu.
„Cítime sa naozaj dobre. Páčilo sa mi, ako sme hrali, najmä v prvom polčase. Súper nám dal veľa priestoru a my sme ho využili,“ zhodnotil pre uefa.com vydarený duel domáci kouč Kjetil Knutsen.
Výsledok za spravodlivý označili aj hostia, ktorí vyslali na bránu súpera iba dve strely.
„Myslím si, že si zaslúžili vyhrať. Je to len prvý zápas, ale je jasné, že druhý bude veľmi ťažký. Musíme to však skúsiť, musíme si veriť. Máme výborný tím a myslím si, že v druhom stretnutí budeme mať viac šancí,“ povedal obranca Sportingu Ivan Fresneda.
„Je to naozaj skvelý pocit a som veľmi spokojný so sebou aj s výkonom celého tímu. Musíme pokračovať v tom, ako sme bránili a tiež útočili. Vieme im spôsobiť problémy,“ povedal autor úvodného gólu Fet.
Nórsky celok vie, že postup je síce blízko, no Knutsen krotil emócie, keďže oba tímy sa o týždeň stretnú opäť. „Bude to nový zápas, iný zápas a bude dôležité sa naň dobre pripraviť. Som rád, že tento máme za sebou. Potrebujeme pár dní oddychu,“ poznamenal 57-ročný nórsky kormidelník.