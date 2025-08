Piatoligista privíta tím z Niké ligy. Najjednoduchšia cesta do Európy, vraví líder mužstva

KANIANKA. Už roky sa prihlasujú do Slovnaft Cupu s jasným cieľom, zahrať si s tímom z najvyššej súťaže. Priania hráčov FK Junior Kanianka sa konečne naplnili. Na svojom trávniku privítajú AS Trenčín, zápas je na programe 27. augusta o 17:00 h. Mali extra motiváciu Súboj s účastníkom Niké ligy si vybojovali triumfom 2:1 nad Domanižou. „Videli sme, aký pavúk je daný, preto sme mali extra motiváciu. Všetci chalani túžia porovnať si sily s tímom z najvyššej súťaže a sme radi, že sa to naplní,“ uviedol jeden z lídrov FK Junior Kanianka, bývalý majster Slovenska so Spartakom Trnava – Štefan Pekár.

V prvom kole Kanianka narazila na súpera z rovnakej súťaže, ktorý však hral v minulej sezóne o postup. Stačilo vyhrať jeden súboj a hneď v druhom kole čakal víťaza AS Trenčín. „Pavúk nám konečne prial, no potrebovali sme prekonať veľmi ťažkého súpera. S Domanižou sme absolvovali viacero zápasov, preto sme vedeli, že to nebude jednoduché. A to sa aj potvrdilo,“ dodal. Exportný gól Kanianky Od úvodu sa hral kvalitný futbal so šancami na oboch stranách. Vedenia sa v 26. minúte ujali hostia, keď sa presadil Samuel Solík. „Domaniža má veľa šikovných hráčov, ktorí nám robili problémy. No i keď strelila prvý gól, verili sme si, že postúpime. Exportným gólom vyrovnal Oliver Oller, čo nám dodalo energiu.

V druhom polčase sme sa zlepšili, mali sme množstvo šancí a sme radi, že sme to nakoniec strhli na svoju stranu. A nemuseli byť penalty,“ opísal Pekár. VIDEO: Radosť Kanianky po výhre nad Domanižou

Aj druhý gól Kanianka strelil Oliver Oller, ktorý sa tak stal mužom zápasu. Dvomi gólmi poslal svoj tím do duelu s Trenčínom. „Kanianka sa proti tímu z Niké ligy predstaví po prvý raz v histórii, preto sa na zápas nesmierne tešíme. Veríme, že si to ľudia užijú, pretože to nie je samozrejmosť. Dlho sme čakali a konečne to prišlo. Som rád, že sme šancu v tomto ročníku využili,“ uviedol.

Napodobnia šok Devínskej? Trenčín v roku 2023 v Slovnaft Cupe šokujúco vypadol s piatoligovou Devínskou Novou Vsou. V Kanianke veria, že podobná senzácia na úkor Trenčína sa môže zopakovať. „V pohároch sa dejú aj takéto neuveriteľné veci. Veľký favorit je na druhej strane, no i my máme svoju kvalitu. A vždy to začína od 0:0. Šanca vyhrať je vždy, určite si pred súperom neľahneme a dáme do toho viac ako sto percent. Verím, že s podporou fanúšikov sa nám to môže podariť,“ dúfa jeden z najskúsenejších hráčov FK Junior. Bývalý ligový hráč očakáva zaujímavý zápas. A návštevu cez tisíc divákov. „Nie som odborník na percentá, u mňa je to vždy 50 na 50. Hoci sú oni v prvej a my v piatej lige, lopta je guľatá a možné je všetko,“ dodal skúsený 36-ročný futbalista.

Veril, že si ešte zahrá Hoci hrá po kariére už len pre zábavu, veril, že si podobný duel s účastníkom Niké ligy ešte zahrá. „Bavili sme sa o tom s prezidentom, že by sme boli radi, keby sa takýto duel v Kanianke uskutočnil. Som šťastný, že sa to podarilo hneď na prvý pokus,“ dodal.

Bývalý hráč Myjavy, Ružomberka či Trnavy už Slovenský pohár vyhral. Bolo to v roku 2019, kedy Trnava vo finále zdolala po remíze 3:3 na pokutové kopy Žilinu. „Stretnutie sa hralo v Nitre. Vyhrávali sme 3:0, no o vedenie sme nepochopiteľne prišli. V predĺžení sme preto boli psychicky dole, i keď sme mohli rozhodnúť. Pokutové kopy sme však našťastie zvládli a mohli sme sa tešiť z veľkého víťazstva. V poslednej sérii som mal ísť kopať penaltu ja, no našťastie nebolo treba. A už skôr sme sa radovali,“ zaspomínal. Keďže Slovnaft Cup vyhral, aj po príchode do Kanianky stál za tým, aby klub podal prihlášku do pohárovej súťaže. „Je to najjednoduchšia cesta do Európy. Stačí nám vyhrať pár zápasov a sme tam,“ pousmial sa. VIDEO: Finále Slovnaft Cupu 2019

Chce návrat Prievidze Štefan Pekár má na Trnavu len tie najlepšie spomienky. Nikdy nezabudne na titul, ktorý so Spartakom vyhral po 45 rokoch. „Plné tribúny a nezabudnuteľné oslavy. Na to budem spomínať do konca života. Verím, že teraz Trnava nebude čakať až 45 rokov. A podarí sa jej titul vyhrať skôr,“ praje si. Okrem hrania v Kanianke je Štefan Pekár športovým riaditeľom FC Baník Prievidza. Klubu, ktorý kúpil Dávid Hancko a mužstva, ktoré v minulej sezóne postúpilo do tretej ligy. „Chcem pomôcť, aby sa Prievidza vrátila tam, kde patrí. Som rád, že za našu prácu sme boli odmenení a verím, že to nie je koniec. Že postupnými, malými krokmi pozdvihneme futbal v Prievidzi.