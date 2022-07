Ak to niekto pozeral, tak to asi po štvrťhodine vypol, vravel o šlágri hráč exligistu

Úvod stretnutia zachytili lepšie domáci, mali niekoľko šancí a v 22. minúte po prihrávke Gábora Tótha ich poslal do vedenia Tamás Németh.

„Upokojte sa, chalani, vraj to v telke opakovali trikrát a lopta bola za čiarou,“ oznámil na tribúne jeden fanúšik.

Diváci tomu nechceli veriť, no postupne dostávali informácie od kamarátov, ktorí zápas sledovali v priamom prenose.

Tréner Komárňanov Mikuláš Radványi v tej chvíli nebol práve najpokojnejším mužom na lavičke. „Bol som prekvapený, ako hráči zareagovali. Vo futbale sa stáva, že dostaneš gól, no niektorí hráči sa odvtedy akoby vyhýbali lopte. V druhom polčase sme však boli zase lepším tímom, mali sme aj veľa štandardiek,“ uviedol pre Sportnet Radványi.

Inkasovaný gól však Komárňanov zabrzdil. Dovtedy mali jasne viac z hry a súpera prakticky do ničoho nepustili. Druhá polovica prvého polčasu však už bola vyrovnaná a hráči KFC často kazili.

Výrok fanúšika pritom nebol až taký paradox, ako vyznel: druhý polčas bol naozaj o jednom góle, no napokon ho nedal nikto.

„Je to zápas o jednom góle,“ poznamenal počas druhého polčasu ďalší domáci fanúšik.

„Musel odísť pre zranenie i z taktického hľadiska, lebo už mal žltú kartu a bol vyhecovaný. Navyše po trojtýždňovej pauze trénoval len pár dní. V úvode zápasu sme ho však tam potrebovali, lebo sme vedeli, že dnes to bude o dlhých loptách. Pomohol nám, dal aj gól,“ vysvetľoval Lérant.

Kamaráti až po zápase

Súhlasil s ním aj Patrik Abrahám. „S výsledkom sme spokojní, s predvedenou hrou nie. Nevypracovali sme si šance. Ak to niekto pozeral, tak to asi v pätnástej minúte vypol. My si však ten bod ceníme,“ vyhlásil.

30-ročný stredopoliar patrí medzi ikonických hráčov Pohronia, predchádzajúci rok a pol však strávil v Komárne, keď v Pohroní musel skončiť za čudných okolností.

„Ľudia sú radi, že som späť. To, čo bolo, sme zahodili za hlavu,“ dodal.