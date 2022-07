Lérant veril v spravodlivosť a záchranu. Ašpirant na postup je podľa neho jasný

Tá horkosť pár dní pretrvávala. Všetci dúfali, že keď viaceré kluby mali dlhodobé problémy, tak my dostaneme šancu aspoň zabojovať o prvú ligu. Tento klub totiž vytvára také podmienky, že si v nej miesto zaslúžil. Teraz sa už koncentrujeme na to, aby sme vytvorili nový a silný tím.

Keď ste prichádzali do Pohronia, bolo už isté, že klub skončí posledný. Vnímali ste to tak, že idete do tímu, ktorý zostupuje, alebo ste verili v nejakú formálnu záchranu?

Mal som niekde v hlave, že sa snáď podarí zachrániť. Dúfal som v to. Veľa vecí nasvedčovalo, že dva kluby skončia, čo sa potvrdilo. Veril som v spravodlivosť. Iste, po športovej stránke malo Pohronie najmenej bodov a zostup si zaslúžilo.

Pravidlá síce určujú, že posledné mužstvo vypadáva, ale nikde sa nepíše, že druhé a tretie mužstvo druhej ligy postupujú priamo. Ak nám všetkým ide o kvalitu súťaže, bolo by ideálne, aby si to Pohronie trebárs so Skalicou rozdalo v dvojzápase a ligu by hral ten lepší. Vtedy by nemohol nikto nič povedať.

Zvažovali ste, či zostať v Pohroní, keď bolo isté, že bude hrať len II. ligu?